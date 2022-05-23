Финансовая помощь в размере более 700 злотых для украинских беженцев от организации IRC / Фото: pixabay.com

Новая программа от организации IRC для украинских беженцев в Польше: как получить более 700 злотых

Новая программа от организации IRC для украинских беженцев в Польше: как получить более 700 злотых

Организация IRC (International Rescue Committee или Международный Комитет Спасения) решила поддержать украинских беженцев в Польше и создала новую программу, согласно которой можно получить более 700 злотых. Что о ней известно читайте в материале ТСН.ua.

Уже сейчас организация IRC в Польше принимает заявки от украинских беженцев на получение денежной поддержки. Получат финансовую помощь только граждане Украины, которые пересекли границу с соседней страной после 24 февраля 2022 года.

Что известно о новой программе для украинских беженцев в Польше

International Rescue Committee создал новую программу для украинцев, покинувших свои дома из-за войны и временно проживающих на территории Польши. Согласно этой программе будет выплачено по 710 злотых на одного человека и по 610 злотых на каждого члена семьи ежемесячно. Однако стоит отметить, что деньги будут поступать только 3 месяца.

Важно! Если вы уже получали финансовую помощь ООН, то в этой программе регистрироваться не нужно.

Какие условия для получения средств

Выплаты доступны лицам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 (пересекать украинско-польскую границу не обязательно, возможен также въезд из других стран);

Участник программы не может иметь номера PESEL или банковского счета — основной штамп о пересечении границы;

Граждане других стран, которые жили в Украине и пересекли границу после 24 февраля 2022 года, в поисках временной защиты также могут подать заявку на получение помощи;

Если вы зарегистрировались на получение выплаты от ООН, но еще не получили средства (или вообще не участвовали в этой программе), вы имеете право на получение помощи от IRC.

Что делать, чтобы зарегистрироваться для получения помощи от IRC