Новая российская армия на юге: в ISW рассказали, какая задача стоит перед ней

Новая армия будет состоять преимущественно из мобилизованного персонала, отмечают американские аналитики.
Новая армия, формируемая руководством России, будет действовать на юге и будет выполнять оборонные операции.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
"Министерство обороны Великобритании 21 августа сообщило, что российские военные, вероятно, формируют новую 18-ю общевойсковую армию из других подразделений, ныне действующих в Херсонской области, в том числе 22-го армейского корпуса. Новая армия состоит преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины", — отмечают в ISW.
Российские власти в Дальнегорске Приморского края 5 июня заявили, что вновь 25-й ПО (Южный военный округ), для которого МО РФ с середины мая набирает добровольцев с Дальнего Востока России, будет развернута в Запорожской и Херсонской областях в декабре 2023 г.
"Формирование и будущее развертывание новых 18-й и 25-й армий на юге Украины, вероятно, имеет целью позволить более эффективным постоянным формированиям, таким как 49-я (Южный военный округ), которая сейчас действует в Херсонской области, передислоцировать их на более критические участки фронта, возможно для усиления уставших от боев российских войск", — отмечают аналитики.
Как сообщалось ранее в британской разведке, Россия создает еще одну армию на оккупированном юге.
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