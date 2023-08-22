Новая российская армия на юге: в ISW рассказали, какая задача стоит перед ней

Новая армия, формируемая руководством России, будет действовать на юге и будет выполнять оборонные операции.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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"Министерство обороны Великобритании 21 августа сообщило, что российские военные, вероятно, формируют новую 18-ю общевойсковую армию из других подразделений, ныне действующих в Херсонской области, в том числе 22-го армейского корпуса. Новая армия состоит преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины", — отмечают в ISW.

Российские власти в Дальнегорске Приморского края 5 июня заявили, что вновь 25-й ПО (Южный военный округ), для которого МО РФ с середины мая набирает добровольцев с Дальнего Востока России, будет развернута в Запорожской и Херсонской областях в декабре 2023 г.

"Формирование и будущее развертывание новых 18-й и 25-й армий на юге Украины, вероятно, имеет целью позволить более эффективным постоянным формированиям, таким как 49-я (Южный военный округ), которая сейчас действует в Херсонской области, передислоцировать их на более критические участки фронта, возможно для усиления уставших от боев российских войск", — отмечают аналитики.

Как сообщалось ранее в британской разведке, Россия создает еще одну армию на оккупированном юге.

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