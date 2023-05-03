Новая "сакральная" дата: Данилов ответил, удастся ли РФ захватить Бахмут до 9 мая

По информации СМИ, Путин якобы требует от своих командиров захватить Бахмут до 9 мая, несмотря ни на что.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал планы диктатора Путина и российского командования захватить Бахмут до 9 мая.

Об этом Данилов сказал в эфире общенационального телемарафона.

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Он напомнил, что оборона Бахмута продолжается с 1 августа 2022 года. И уже 9 месяцев оккупанты не могут взять этот районный центр.

"Конечно, у них есть большое желание. У них было уже несколько дат. Они обещали это сделать ко дню рождения Путина 7 октября, на победу "Октябрьской революции", на Новый год. У них как только какой-нибудь праздник в календаре – обязательно должны это рапортовать", – отметил секретарь СНБО.

Данилов заверил, что Силы обороны держатся в Бахмуте, хотя это сложно дается нашим воинам.

"Сегодня состоялось заседание военного кабинета при участии президента Украины. Вопрос Бахмута каждый раз обязательно рассматривается на ставке Верховного главнокомандующего, которая проходит 2-3 раза в неделю", — подытожил он.

Ранее в ГУР призвали не игнорировать сигналы тревоги 9 мая из-за угрозы ракетных обстрелов.

Военно-политический обозреватель группы Александр Коваленко также предположил, что 9 мая РФ может нанести по Украине массированный удар.

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