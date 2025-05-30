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Новая система ПВО: реактивный российский дрон сбили над Черным морем (видео)
В результате точного удара вражеский беспилотник упал в Черное море.
Во время ночной атаки вражеских беспилотников на Одесскую область 29 мая был сбит новейший российский реактивный дрон, вероятно «Дань-М».
Как сообщили в ГУР Минобороны для уничтожения цели украинские бойцы применили новую систему ПВО.
Речь идет о мобильном зенитно-ракетном комплексе, оснащенном ракетами Р-73. Он был разработан специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров и продемонстрировал свою эффективность.
Как свидетельствует видео, сбитый вражеский беспилотник упал в Черное море.
«Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки», — добавили в ГУР.
Напомним, Россия начала применять для ударов по украинским городам ударные беспилотники типа Shahed с двумя новыми боевыми частями комбинированного типа.