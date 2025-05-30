Новая система ПВО: реактивный российский дрон сбили над Черным морем (видео)

Отражение атаки дронов

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Во время ночной атаки вражеских беспилотников на Одесскую область 29 мая был сбит новейший российский реактивный дрон, вероятно «Дань-М».

Как сообщили в ГУР Минобороны для уничтожения цели украинские бойцы применили новую систему ПВО.

Речь идет о мобильном зенитно-ракетном комплексе, оснащенном ракетами Р-73. Он был разработан специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров и продемонстрировал свою эффективность.

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Как свидетельствует видео, сбитый вражеский беспилотник упал в Черное море.

Дата публикации 15:18, 30.05.25 Количество просмотров 12 Реактивный российский дрон сбили над Черным морем

«Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки», — добавили в ГУР.

Напомним, Россия начала применять для ударов по украинским городам ударные беспилотники типа Shahed с двумя новыми боевыми частями комбинированного типа.