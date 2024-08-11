Новая стратегия Украины: как удары по энергетике могут заставить Россию отступить

Перенесение войны на территорию России может серьезно подорвать авторитет российских властей. Удары по энергетическим объектам страны-агрессорки могут спровоцировать тяжелую зиму для россиян, что может привести к социальным беспорядкам.

Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний в эфире 24 канала.

Загородный считает Удары по энергетическим объектам страны-агрессорки могут спровоцировать тяжелую зиму для россиян, что может привести к социальным беспорядкам. А также что уничтожение инфраструктуры противника, особенно энергетической, вносит хаос внутри России.

Политолог отметил, что события на Курщине продемонстрировали, что Путин не является столь крупным лидером, как его пытаются представить в России. Это увеличивает раскол российской элиты и создает интриги между армией и ФСБ, что может открыть новые возможности для Украины.

Эксперт подчеркнул, что Украина не должна захватывать Курскую АЭС, но важно, чтобы она не функционировала. Слабость России заключается в ее энергетике, и чем больше Украина уничтожит энергетическую инфраструктуру, тем труднее будет для россиян пережить зиму.

Он также прогнозирует, что беспорядки в Москве могут распространиться по всей России. Это, по его словам, может позволить Украине диктовать условия и потребовать от России отступления с украинской территории. Загородний считает, что у Украины есть возможность уже этой зимой поставить Россию в такое положение, как Германия во время Первой мировой войны, когда она была вынуждена отступить из-за истощения.

Он уверен, что усиление давления на Россию, включая события на Курщине, может повлечь за собой серьезные проблемы для российских властей и заставить ее пересматривать стратегию, отводя ресурсы по другим направлениям, таким как Харьков или Донетчина.

Напомним, наступление украинских военных на Курскую область России, о стратегических целях которого до сих пор не сообщено, может способствовать скорейшему завершению войны.

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