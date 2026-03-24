Новая тактика оккупантов: почему Россия перешла на дневные обстрелы и куда целят дроны-убийцы

Повреждены жилые многоэтажки в Полтаве в результате ночной атаки 24 марта / © Суспільне

Россия изменила тактику и перешла к массированным дневным атакам, терроризируя украинские города по всей стране рекордным количеством беспилотников. Под ударом оказались жилые дома, вокзалы и даже гражданский транспорт, что заставляет экстренные службы и железную дорогу работать в режиме усиленной безопасности.

Россияне нанесли массированный удар по ряду областных центров Украины

Во время массированного обстрела Украины армия РФ прибегла к новой тактике: россияне теперь атакуют украинские города не только ночью, но и днем.

В ночь на 24 марта РФ массированно атаковала Запорожье ракетами и дронами. В результате комбинированного удара один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Взрывами повреждены жилые дома, магазин и промышленный объект. На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий.

Впоследствии россияне нанесли повторный удар по Запорожью днем. Известно, что враг атаковал местную АЗС, в результате атаки пострадал человек.

Последствия вражеского обстрела в Запорожье 24 марта

В Днепре российский дрон влетел в многоэтажку в одном из районов города. В Запорожской ОГА сообщают, в результате вражеского удара получили ранения 13 человек. Трое из них госпитализированы.

Поврежденный дом в Днепре

Кроме того, в течение дня враг терроризировал всю область.

«Враг почти 40 раз атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией», — говорится в сообщении.

Также, днем 24 марта в Киеве и области прогремели мощные взрывы. Столицу атаковали российские беспилотники.

Кроме того, днем российский дрон атаковал исторический центр Львова. Еще одно попадание вражеского дрона в жилой дом зафиксировали на Сыхове. Также в результате падения обломков БпЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной общины на Львовщине.

Российский дрон атаковал исторический центр Львова

На Ивано-Франковщинев результате обстрела повреждено здание роддома, в результате удара погиб нацгвардеец с ребенком.

В Хмельницкой области под удар попал Шепетовский район — там известно об одном раненом мужчине.

На Тернопольщине в течение дня активно работала ПВО, сбивая вражеские дроны. Из-за удара по энергообъектам в области фиксируют перебои со светом.

Взрывы раздавались и во многих других регионах Украины, в частности в Виннице, Житомире и Чернигове. В Виннице в результате атаки погиб человек, более десятка человек — пострадали.

В Воздушных силах прокомментировали массированную атаку 24 марта

Как сообщают Воздушные силы, только в дневной период, с 09:00 до 18:00, противник запустил 556 ударных БПЛА. Они заходили преимущественно с северного направления, в частности через Черниговскую и Сумскую области. Украинские силы ПВО уничтожили или подавили 541 вражеский беспилотник.

«Большое количество беспилотников залетали с севера (Черниговская и Сумская область), они фактически двигались колоннами. География удара в течение дневного времени была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевщина, Винницкая область и западные регионы от Хмельницкого до Львова. Можно сказать, это одна из крупнейших атак в течение суток», — отметил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии «Украинской правде».

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат / © ТСН

Представитель Воздушных сил отметил, что для отражения атаки были задействованы все силы: авиация, зенитные подразделения и мобильные огневые группы. Он также отметил, что кроме дронов, оккупанты продолжают активно бить управляемыми авиабомбами (КАБами) по прифронтовым районам на востоке и севере страны.

Россияне меняют тактику — украинцев предупреждают о дневных обстрелах и новом оружии оккупантов

Эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщает, что враг ищет уязвимые места в украинской обороне, и для этого изменил тактику. Он предупреждает, что россияне могут обстреливать Украину не только дронами, но и ракетами.

В то же время эксперт отметил, что сейчас враг применяет подход с растяжением ударов во времени.

Между тем начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне во время ночной атаки применили большое количество беспилотников, которые летели с восьми разных направлений. По словам Игната, что оккупанты имеют типичные маршруты, «понимая, где могут быть слабые места».

«Противник использует БпЛА различных типов, десятки различных типов. Конечно, основная проблема для Сил обороны — это «Шахеды», особенно опасные дроны с каналами управления», — отметил Игнат.

Ранее эксперт центра «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире «Киев 24» сообщал, что оккупанты начали красить «Шахеды» в белый цвет. По словам эксперта, светлая окраска беспилотников может указывать на их использование назначения именно для светлого времени суток.

Кроме того, российские войска модернизировали дроны-приманки типа «Гербера», оснастив их шрапнельными боевыми частями от 152-мм снарядов. Об этом сообщил эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Хотя эти беспилотники обычно используют для отвлечения ПВО, теперь они стали смертоносным оружием. По словам эксперта, главная опасность заключается в способности дрона детонировать в воздухе, накрывая шрапнелью большую площадь. Это представляет угрозу как для военной и небронированной техники, так и для гражданских.

Армия РФ расширяет географию ударов и выбирает новые цели

По данным мониторинговых каналов, центральный железнодорожный вокзал Киева может стать одной из главных целей новой воздушной атаки РФ.

Однако в компании «Укрзализныця» отметили, что «Киев-Пассажирский» остается приоритетной мишенью врага с самого начала полномасштабного вторжения.

«1489-й день полномасштабной войны, когда киевский вокзал был ключевой мишенью. Сохраняем спокойствие и концентрацию. Продолжаем движение», — сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В то же время «Укрзализныця» существенно усиливает меры безопасности из-за изменения тактики врага, который начал целенаправленно атаковать пассажирские поезда. председатель правления общества Александр Перцовский отметил, если раньше под прицелом была неподвижная инфраструктура, то теперь россияне охотятся непосредственно на вагоны с людьми.

«Укрзализныця» усиливает меры безопасности / © "Укрзализныця"

Кроме того, армия РФ целенаправленно атакует автомобили экстренной медицинской помощи в прифронтовых районах Украины, отмечает РБК-Украина. Издание отмечает, что с начала полномасштабной войны зафиксированы многочисленные случаи, когда «скорые» становились целью вражеских атак.

В СНБО назвали противодействие новой тактике РФ

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что РФ стремится перейти к круглосуточным атакам «шахедами» — плану, который враг готовил еще на 2025 год. Сейчас оккупанты используют накопленные ранее ресурсы, однако выйти на стабильный режим непрерывных пусков им пока не удается.

По словам Коваленко, такие действия подтверждают намерение Кремля продолжать войну против тыла и наращивать мощность ВПК для будущего истощения ПВО стран НАТО. Он подчеркнул, что уничтожение российских производственных цепочек должно стать глобальным приоритетом.

«Разрушение российских производственных мощностей, цепочек и возможностей должно стать приоритетом не только Украины. Обидно, что в 2026 году это до сих пор не всем понятно в демократиях», — заявил Коваленко.

Напомним, весной 2026 года российские оккупационные войска начали масштабную наступательную операцию, активизировав штурмовые действия почти по всей линии соприкосновения. Как отмечал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, враг пытается реализовать стратегию истощения украинской обороны, несмотря на колоссальные потери в технике и живой силе.

