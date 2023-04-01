Новая тактика россиян: майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках по Украине

Российская промышленность за месяц способна производить не более 50 ракет всех типов.

Российские захватчики продолжают террор украинских городов даже несмотря на то, что у них осталось около 15% дальнобойных и высокоточных ракет от того количества, которое было в начале полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, передает 24 канал.

По его словам, на сегодняшний день у россиян достаточно ракет для того, чтобы продолжить обстрелы нашей территории. Среди них — Х-555, Х-101, а также "Калибры" и "Кинжалы". Последних на вооружении врага гораздо меньше.

Гетман говорит, что за месяц российская промышленность способна производить не более 50 ракет всех типов.

"Кроме того, захватчики должны покидать резервы, поскольку не могут выстрелять все имеющие ракеты. Следовательно, враг если и не прекратит террор мирного населения, то будет осуществлять его реже. Скорее всего, россияне не будут прибегать к массированным атакам. Они потратили миллиарды долларов на массированные обстрелы нашего государства на протяжении осени – зимы. Однако так и не достигли своей цели – украинская энергосистема, как и украинцы, выстояла", — говорится в сообщении.

Отметим, Игнат рассказал о новой тактике россиян во время массированных ракетных атак.

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