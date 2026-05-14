Новая тактика российского террора: Зеленский объяснил, как РФ атаковала Украину

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Реклама

Президент Владимир Зеленский провел Ставку, где военные доложили о защитной операции во время массированной российской атаки 13–14 мая. По его словам, РФ применила новую специальную террористическую тактику – накопила дроны и ракеты и рассчитала удар так, чтобы максимально усложнить работу украинской ПВО.

Об этом глава государства сообщил по итогам заседания Ставки.

«Это специальная террористическая тактика россиян, которые накапливали дроны и ракеты в течение определенного времени и сознательно вычислили удар таким образом, чтобы его масштаб был значительным и осложнения для нашей ПВО наибольшими», — заявил Зеленский.

Реклама

По словам президента, российский удар длился почти двое суток и был фактически непрерывным.

«В общей сложности в волнах массированных атак за 13 и 14 мая россияне использовали 1567 дронов и 56 ракет разных типов. Процент сбивания дронов у нас был 94%. Процент убытка ракет – 73%», – сообщил глава государства.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что главным вызовом для Украины остается российская баллистика и защита тыловых объектов.

«Ключевой вызов – это баллистика и прикрытие тысяч тыловых объектов инфраструктуры и наших городов», – отметил президент.

Реклама

На Ставке особо обсудили потребности сил противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, об увеличении поставок необходимого оборудования, включая радары. Зеленский сообщил, что дал соответствующие поручения Генеральному штабу ВСУ, Воздушным силам и Министерству обороны.

Кроме того, Зеленский заявил, что поручил Силам обороны и спецслужбам подготовить возможные форматы ответа России после одной из самых масштабных воздушных атак за последнее время.

Ночная атака по Украине 14 мая — последние новости

Напомним, Россия второй день подряд совершает массированные атаки по Украине. В ночь на 14 мая оккупанты нанесли комбинированный удар с применением ударных беспилотников, а также ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности РФ выпустила 731 средство воздушного нападения. По данным Воздушных сил, украинская ПВО уничтожила 41 ракету и 652 дрона.

Одним из главных направлений удара стал Киев. В Дарницком районе зафиксировано прямое попадание в жилой дом, где произошло разрушение конструкций. Резьба продолжается поисково-спасательная операция.

Реклама

По обновленным данным, в столице пострадали 40 человек, из них двое детей. Госпитализирован 31 человек. Известно о двух погибших.

Под ударом оказалась Киевская область. По данным спасателей, пострадали семь человек, среди них ребенок. В Бориспольском районе из-за последствий атаки пришлось эвакуировать 30 жителей многоэтажного дома.

Новости партнеров