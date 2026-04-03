Новая тактика террора: зачем Россия растягивает воздушные тревоги на весь день

Россия применяет новую стратегию комбинированных атак, совмещая дроны и ракеты в светлое время суток. Основная цель врага — не только физическое уничтожение инфраструктуры, но и полная парализация украинской экономики и психологическое истощение населения.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра Дмитрий Жмайло для 24 канала.

По словам эксперта, противник пытается перевести Украину на режим фактически непрерывной воздушной тревоги. Это заставляет бизнес останавливаться, а людей находиться в постоянном стрессе.

«Россия производит около 400 дронов в месяц, и продолжает наращивать мощности. Одновременно противник хочет спровоцировать возмущение украинцев из-за того, что якобы дроны-перехватчики отправили на Ближний Восток», — объяснил Жмайло.

Такой подход позволяет врагу методично искать слабые точки в системе противовоздушной обороны, рассчитывая на усталость специалистов, работающих в сверхсложных условиях.

Как Украина дает отпор

Несмотря на утомительную тактику врага, украинская сторона активно адаптируется. Одним из ключевых элементов противодействия стало реформирование малой ПВО. Количество мобильных огневых групп, охотящихся на «Шахеды», выросло по меньшей мере вдвое.

Эксперт отметил, что лично видел эффективную работу защитников неба, когда несколько установок одновременно отрабатывают по враждебным целям. Однако он подчеркнул, что человеческий ресурс не безграничен, и специалисты также нуждаются в восстановлении после продолжительных дежурств.

Удары по нетипичным объектам и политическое давление

Россия больше не ограничивается только энергетикой. Теперь под ударом могут оказаться объекты, ранее считавшиеся второстепенными целями. Это часть большой стратегии по принуждению Украины к миру на условиях Кремля.

«Россияне методично ищут слабые звенья: энергетика, теплоснабжение, железная дорога, пищевые объекты — бьют туда, где ПВО прикрывает хуже. Пока ни одна из этих целей не дала результата, потому что украинцы быстро адаптируются. Сдерживает россиян и нехватку стартовых площадок, регулярно уничтожающих украинские силы. Но атаки будут продолжаться, потому что серьезных успехов на фронте нет, поэтому враг делает ставку на гражданский террор», — отметил Жмайло.

Параллельно Россия продвигает нарратив о том, что для прекращения огня вроде бы достаточно лишь отдать оккупированную часть Донбасса. Удары по гражданским преследуют цель довести общество до такого состояния, чтобы люди сами потребовали сдачи территорий ради прекращения обстрелов.

Напомним, 3 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в результате которого пострадали несколько регионов, есть погибшие и десятки раненых.

В частности, в Киевской области в результате атаки погиб один человек, повреждены жилые дома, административные сооружения и инфраструктура, а в Чабанах дрон попал в ветеринарную клинику, где погибли около 20 животных.

В Житомирской области в Коростене разрушены десятки зданий, погибла 70-летняя женщина, еще несколько человек, среди которых дети, получили ранения.

В Харькове после атаки беспилотников погиб мужчина, еще семь человек пострадали. В Сумах дрон попал в торгово-развлекательный центр, ранены по меньшей мере шесть человек, а также зафиксирована гибель гражданских в общинах области.

В Херсоне российские военные сбросили взрывчатку на маршрутку с пассажирами — ранения получили семь человек.