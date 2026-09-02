Новая тактика воздушного террора РФ: "Флэш" рассказал об угрозе реактивных дронов и истощении ПВО

Россия изменила тактику воздушного террора

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В сентябре 2026 года российские кафиры начали новую масштабную кампанию воздушного террора украинских городов, используя модернизированные реактивные ударные беспилотники . Враг целенаправленно перешел в дневные атаки на столицу и другие ключевые регионы, чтобы полностью парализовать работу инфраструктуры и экономику.

Об этом рассказал советник президента Украины и специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов в интервью LIGA.net.

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Смена тактики врага и круглосуточный террор

Раньше оккупанты преимущественно осуществляли запуск дронов-камикадзе именно ночью, чтобы максимально усложнить работу украинских мобильных огневых групп. В настоящее время они намеренно используют высокие реактивные аппараты днем , пытаясь остановить движение транспорта и работу крупного бизнеса в мегаполисах.

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Это выглядит для населения как постоянный коллапс, ведь город не может так работать, когда постоянно раздаются тревоги. Это осмысленный и надуманный шаг нашего врага для того, чтобы делать террор не только по военным объектам, но и для общественного населения», — объяснил эксперт.

Опасность реактивных дронов и наращивание производства

Главным вызовом для украинских сил противовоздушной обороны стали новейшие реактивные беспилотники, способные летать на недосягаемых для мобильных групп высотах . В то же время противник существенно нарастил мощности своего профильного предприятия в Алабуге, уже вышедшего на максимальные показатели сборки техники.

«Предприятие Алабуга, производящей „Шахеды“, вышло на полную мощность. По нашим данным разведки, они уже производят где-то 35-40 тысяч реактивных шахедов в год , то есть это 3 тысячи каждого месяца», - подчеркнул Безкрестнов.

Угроза для Запада Украины и роль Беларуси

Значительная дальность полета новых ударных дронов создает серьезную угрозу безопасности максимально удаленных от линии фронта украинских областей. Вражеские конструкторы специально уменьшают боевую часть и добавляют больше топлива, благодаря чему дальность полета аппарата легко превышает 800 километров .

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«Многие в школе плохо учились и считают, что Западная Украина — это далеко от Беларуси и нашего врага. Но если увидеть карту, то там ровно 200 километров от границы Беларуси до Львова и там дальше наши другие города», — напомнил специалист.

Сергей Бескрестнов также предупредил об опасности использования воздушного пространства соседней страны для ударов по западным регионам.

Напомним, Криволап предупредил, что Россия готовит новую волну атак . Тактика захватчиков предполагает одновременное использование различных типов воздушных целей – дронов и ракет.

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