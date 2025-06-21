Новая тактика врага: ВМС ВСУ раскрыли причины частых запусков ракет с Черного моря

Запуск «Калибра» с надводного ракетоносителя

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Оккупационная российская армия чаще стала использовать морские ракетоносители в акватории Черного моря для ударов по Украине, вероятно, из-за нехватки других средств поражения.

Об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» заявил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

«Сейчас один носитель в море, считаем, что он может иметь на борту две ракеты. Сегодня ночью россияне в очередной раз применили такой носитель, выпустили четыре ракеты. Ощущается у россиян нехватка способов поражения, потому что видим изменение тактики применения», — сказал он.

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Плетенчук добавил, что ранее россияне использовали морские ракетоносители в среднем раз в месяц, но в июне уже зафиксировано третье применение.

«Это применение нельзя назвать массовым, это один и тот же корабль, но такой факт подтверждается», — отметил он.

Представитель ВМС ВСУ заявил, что ранее признаком запуска ракет «Калибр» была активность вражеской стратегической авиации. Но по состоянию на сегодняшний день россияне пытаются максимально навредить и само количество ракет с воздушных носителей по сравнению с предыдущими обстрелами уменьшилось.

«Но они пытаются поддерживать темп и применяются другие средства, в частности морские носители. И общее количество ракет меньше, чем раньше», — объяснил спикер ВМС ВСУ.

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Напомним, в ночь на 21 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак, применив 280 средств воздушного нападения. Основной удар был направлен на Полтавскую область, в частности, город Кременчуг.