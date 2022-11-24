Новая тенденция: эксперт рассказал, с какой периодичностью теперь россияне будут обстреливать Украину

Эксперт также объяснил, почему оккупанты именно вчера бомбили Украину.

Россия после одного из самых массированных обстрелов 23 ноября снова может атаковать Украину через две недели.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в телеграмме.

Он напомнил, что еще вчера, 23 ноября, до 23.00 было подключение энерго- и электроснабжения в большинстве областей. По его словам, в ближайшие двое суток могут продолжаться стабилизационные отключения, но в целом энергосистема будет приведена в баланс.

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«Две недели. Приблизительно столько необходимо русским оккупантам для скопления боекомплекта, способного прорвать ПВО и нанести значимый, но вред. Две недели это тот среднестатистический период передышки, к которому мы должны привыкнуть», — пишет эксперт.

Он пояснил, что в эти две недели входит снятие Россией ракет с хранения, обслуживания, логистики, а также производства. Впрочем, Коваленко отмечает, что этот термин еще раз указывает на ограниченные возможности оккупантов.

«Примечательно, что после последнего массированного удара по Украине не прошло полных двух недель, но и удар получился менее массированным, чем 10 октября. Очевидно, россияне спешили на заседание в Европарламенте», — указал эксперт.

«Это же нужно быть настолько деградированным, чтобы в день рассмотрения резолюции о признании тебя страной – спонсоркой терроризма, нанести удар по гражданской инфраструктуре, подтверждая этот статус», — отметил военно-политический обозреватель.

Коваленко подчеркнул, что новым ударом оккупанты ничего не достигли и ВСУ продолжат освобождать территорию Украины от захватчиков. А вот Россия, по его словам, будет все быстрее погружаться в пропасть.

Напомним, 23 ноября российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Ракеты запускали оккупанты из Волгодонских районов Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

В общей сложности россиянами было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». Украинская ПВО уничтожила 51 ракету. Еще 5 дронов были ликвидированы на юге страны.

В результате ракетного террора в Украине исчез свет, местами были проблемы с водой и мобильной связью. Сразу в стране были развернуты пункты «Несокрушимости», где можно согреться и зарядить гаджеты. К вечеру 23 февраля их было открыто уже 3024.

На Банковой утверждают, что ситуация сложная, но контролируемая. По состоянию на утро 24 февраля большинство областей уже заживлены. Работает критическая инфраструктура, специалисты работают над восстановлением света потребителям.

В Киеве, по данным мэра Виталия Кличко, водоснабжение было возвращено на левом берегу города. На правом обещают восстановить его в первой половине дня 24 ноября.

Впрочем, все еще около 70% Киева пока без электричества. Энергетики призывают украинцев максимально экономить потребление электроэнергии.

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