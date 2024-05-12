Новая угроза для Харькова, если россияне приблизятся на 25-30 км: эксперт назвал опасность

Эксперт предупредил, что россияне смогут доставать Харьков из артиллерии, если продвинутся на 25-30 км от города

Если оккупантам удастся подойти к Харькову на расстояние 25-30 километров, то они смогут использовать артиллерию для обстрелов города.

Об этом заявил руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко, передает "РБК-Украина".

Эксперт предупредил, что россияне смогут доставать Харьков из артиллерии, если продвинутся к селу Липцы.

Харьков, Липцы и оккупированные пограничные села на севере Харьковщины / Фото: Deepstatemap

"Нужно понимать, что там будет 25-30 километров, а этого достаточно, чтобы обеспечить огневое влияние. То есть ствольная артиллерия сможет добраться до северных и северо-восточных окраин Харькова", – сказал Мусиенко.

Аналитик выразил надежду, что Украина все же сможет сбить наступательный темп врага и остановить окупантов в результате комплексных оборонительных действий.

По его мнению, ход событий зависит от того, как быстро Украина укрепит свои силы на севере Харьковской области, сколько оружия будет использовано и как быстро будет получать помощь от Запада.

"Если будет принят весь комплекс мер, думаю, им не дадут продвинуться дальше, чем на 1-2 километра. Если нет, придется отойти уже на линии обороны по Харькову. Они достаточно крепкие и смогут долго сдерживать врага", – подытожил Мусиенко.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области.

Напомним, военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.

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