"Новая угроза": Игнат рассказал, чем опасны планирующие бомбы, которые использует Россия

Россия начала использовать новые планирующие бомбы, забрасывающие по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, эта тактика врага – новая угроза для украинских сил ПВО.

"Никакого затишья нет. Авиация врага, к сожалению, работает и вчера не раз говорили в новостях, что начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров, до 70 км приблизительное расстояние. Противник применяет 10-15 до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35, Су-34, не входящие в зону поражения нашей ПВО, и это для нас новая такая угроза, на которую нужно оперативно реагировать", — рассказал он.

Игнат рассказывает, что на сегодняшний день Украине нечем ответить на новые удары.

"Потому что чтобы эти самолеты отогнать как можно дальше от наших границ нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО такие как Patriot и, безусловно, хочется нам истребителей, которые могут применять ракеты класса воздуха-воздух на больших расстояниях", — добавил он.

Отметим, что в Офисе президента сообщили, что оккупационные войска изменили логику ударов по Украине.

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