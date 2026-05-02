Новая угроза из Беларуси?: в СНБО оценили действия армии Лукашенко на границе

Украина фиксирует все действия Беларуси вблизи границы. Пока возможны лишь мелкие провокации.

Об этом сообщил руководитель центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, украинская сторона внимательно следит за действиями Белоруссии в приграничных районах.

«В отношении Беларуси все их действия в пограничные фиксируются. На сегодня с той стороны возможны разве что мелкие провокации, которые будут стоить дороже именно белорусской стороне», — отметил Коваленко.

Он также добавил: «Не больше. Поэтому лучше их белорусам не делать».

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на отдельных участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

По словам главы государства, украинская сторона внимательно мониторит ситуацию, фиксирует все действия и держит их под контролем. Он подчеркнул, что в случае необходимости Украина готова оперативно реагировать на любые потенциальные угрозы.

В то же время, президент подчеркнул, что государство способно защитить свой суверенитет и безопасность граждан, а все стороны должны осознавать последствия возможного втягивания в любую агрессию против Украины.

Угроза из Беларуси — что известно

Напомним, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун ранее заявлял, что основная угроза со стороны Беларуси заключается не в возможном повторном наступлении, а в использовании ее территории Россией как военного плацдарма для постоянного давления на Украину и Польшу.

По его словам, по состоянию на данный момент у белорусской армии нет достаточных ресурсов и мотивации для масштабной наступательной операции. В то же время он подчеркивал, что риски могут возрасти, если Россия получит полный контроль над использованием белорусской территории, что позволит ей действовать даже без формального согласия Минска.

Также Коваленко заявлял, что Кремль заинтересован во вовлечении Беларуси в полноценную войну против Украины, рассматривая ее территорию как площадку для долгосрочного планирования наступательных операций.

По его словам, в Беларуси строят оборонительные сооружения, где могут размещать российские или общие контингенты. В то же время он подчеркивал, что реальной угрозы наступления с белорусского направления нет, ведь российские войска там не сконцентрированы в достаточном количестве, а белорусская армия не мобилизована.

При этом Коваленко также обращал внимание, что потенциальную опасность могут представлять атаки дронов с территории Беларуси, что в случае реализации фактически втянет режим Александра Лукашенко в войну и усилит зависимость Минска от России.

