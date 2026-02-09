Новая угроза из Беларуси: ВСУ наготове из-за активности войск Лукашенко

Белорусские военные / © Сайт Минобороны Белоруси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил длительную проверку боеготовности армии, которая продлится как минимум до весны 2026 года. На фоне развертывания российских ракет «Орешник» и строительства новых полигонов, Украина перешла в режим повышенной бдительности.

Об этом говорится в статье Forbes.

Проверка боеготовности армии Беларуси

На прошлой неделе Лукашенко инициировал проведение масштабной проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси с целью оценить соответствие армии установленным требованиям. В рамках этих мероприятий белорусские военные привлечены к учениям с использованием беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, отрабатывают сценарии обороны военных объектов, внедряют современные технологии и технику для усиления оборонного потенциала и подготовки к возможным угрозам.

С учетом хода текущих учений по проверке боеготовности Лукашенко сообщил, что они продлятся как минимум до весны. К участию в учебном процессе также привлекли резервистов Вооруженных сил Беларуси.

Украинская сторона внимательно отслеживает ситуацию вокруг проверки боевой готовности в Беларуси. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Лукашенко оказывал поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Со временем Россия уменьшила свое непосредственное военное присутствие в Беларуси. В то же время Лукашенко заверил Путина, что российская армия может и дальше использовать Беларусь как «плацдарм для российских войск».

Заявления Зеленского о том, как Беларусь помогает России в войне

Учитывая эти обстоятельства, украинские власти и Вооруженные силы продолжают тщательно контролировать развитие событий. Во время визита в Литву на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает находиться в экономической, торговой и энергетической зависимости от России, а ситуация в этой стране из-за этого стала «более опасной».

«Российские операторы реактивных дронов-камикадзе „Шахед“ действуют против Украины с территории Беларуси. Ударные коммуникации и наведение обеспечиваются из Беларуси. Россия использует Беларусь как платформу для шантажа Европы и мира оружием „Орешник“. Белорусская промышленность работает на войну России, а белорусские торговые связи помогают Путину покупать компоненты, необходимые для создания угроз для всех нас в Европе», — рассказал Зеленский.

РФ пытается увеличить военное присутствие в Беларуси

Кроме того, 5 февраля Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Москва пытается «увеличить свое военное присутствие в Беларуси и еще глубже интегрировать ее в выгодные для России структуры». В оценке ISW отмечается, что «белорусские производители продолжают поддерживать военные усилия Кремля, обходя санкции и закупая комплектующие в Китайской Народной Республике и Северной Корее для белорусской и российской оборонной промышленности». Это, в свою очередь, позволяет России продолжать войну против Украины.

Действия Беларуси на границе и реакция Украины

На фоне действующих учений по проверке боевой готовности государственные СМИ Беларуси также сообщают о планах властей существенно нарастить финансирование охраны границы вблизи белорусско-украинского направления. В частности, предусмотрено строительство пяти новых пограничных застав вдоль границы с Украиной. Отдельные ресурсы будут направлены на усиление боевой и полевой подготовки и повышение уровня готовности пограничников. Также вблизи украинской границы в Беларуси строится новый военный полигон.

На протяжении всей войны России против Украины Лукашенко неоднократно уверял, что не будет отправлять белорусских солдат в Украину и что такое решение не является следствием внешнего давления. В то же время строительство нового полигона и обустройство дополнительных пограничных пунктов пропуска вблизи украинской границы во время активных военных учений заставили украинскую власть и ВСУ перейти в режим повышенной бдительности.

Сейчас вблизи границы сохраняется атмосфера неопределенности. Независимо от дальнейшего развития событий, украинская сторона, вероятно, будет принимать все необходимые меры для защиты северной границы в случае угрозы нападения. Украина и ее союзники будут внимательно наблюдать за ситуацией, ожидая дальнейших шагов.

Зеленский о втягивании Беларуси в войну

Заметим, во время общения с журналистами 7 февраля Зеленский предупредил, что Россия пытается полноценно втянуть Беларусь в войну из-за размещения там ракетного комплекса «Орешник». Президент подчеркнул, что это гораздо более серьезная угроза, чем техническая помощь или работа антенн для дронов, с которыми Украина уже научилась бороться.

«Такой наш сигнал Беларуси — вас могут втянуть в эту войну, и русские этого хотят», — подчеркнул Зеленский.

Он выразил надежду, что белорусская оппозиционер Светлана Тихановская и другие представители народа будут говорить европейцам, другим народам и государствам, что РБ втягивают в войну.

По словам главы государства, Украина сделает все возможное, чтобы не дать «Орешнику» сработать, ведь прямое участие белорусской армии станет большой трагедией.

Россия готовит новое наступление на Украину — ISW

На фоне этих новостей, по данным аналитиков ISW, Россия готовит масштабное наступление на лето 2026 года, планируя удары на южном и восточном направлениях, в частности на Славянск, Краматорск и Запорожье.

Эксперты заявили, что Кремль рассчитывает на стратегические резервы, однако сталкивается с дефицитом ресурсов и значительными потерями, что ставит под сомнение успех операции. Несмотря на активную подготовку и вероятное начало новой волны атак в конце апреля, пока враг демонстрирует тактическую стагнацию, не имея сил для осуществления глубоких прорывов.

РФ хочет превратить Украину во вторую Беларусь

Согласно другому отчету ISW, министр иностранных дел России Сергей Лавров снова выдвинул ультиматумы о «нейтралитете» Украины, что фактически означает ее превращение в подконтрольное Кремлю государство-посредника. Требования по Украине указывают на намерение РФ установить там пророссийское правительство, сделав ее подобной современной Беларуси — де-факто аннексированной территорией под политическим контролем Москвы.

Напомним, в середине января Лукашенко также приказывал провести масштабную внезапную внезапную проверку боеготовности армии Беларуси, которая включала несколько этапов и личный контроль диктатора. Анонсировалось, что военные будут отрабатывать противодействие дронам и развертывание техники со складов хранения, опираясь на опыт войны РФ против Украины.