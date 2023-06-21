Новая угроза от РФ: когда оккупанты могут подорвать завод "Крымский титан" на севере полуострова

По слвоам Коваленко, подрыв возможен тогда, когда оккупанты будут бежать из Крыма.

Российские оккупанты могут использовать завод "Крымский Титан" в оккупированном Армянске как элемент экологического шантажа, ведь подрыв данного предприятия станет масштабной экологической катастрофой.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, сейчас россияне основательно возводят линии обороны в северных районах полуострова, укрепляясь в трапеции Армянск-Медведовка-Джанкой-Красноперекопск.

"Всё это указывает на то, что командование оккупационных войск смирилось с тем, что в перспективе им придётся бежать с материкового Юга Украины", – считает Коваленко.

По его мнению, основным оборонным плацдармом для россиян станет именно эта "крымская трапеция", о которой Коваленко уже упоминал. На одной из вершин этой "трапеции" и находится "Крымский Титан".

Эксперт считает, что риск подрыва "Крымского Титана" возможен тогда, когда оккупанты будут бежать из самого Крыма. Они могут пойти на этот масштабный террористический акт, чтобы чтобы затормозить движение Сил обороны Украины.

Завод "Крымский титан" на карте

"Это позволит им немного выиграть время, затормозив продвижение украинской армии, но какой ценой. С перепугу российское командование уже взрывало Каховскую ГЭС, дабы исключить гипотетическое форсирование Днепра. На аналогичное военное преступление с катастрофическими последствиями они могут пойти организуя бегство с Крыма", – отмечает Коваленко.

Он призывает международного сообщества осуществить огромное давление на Москву, чтобы она понимала, что каждое экологическое преступление ей будет обходится очень дорого.

Напомним, в ГУР сообщили, что оккупанты заминировали в Крыму химзавод. Разведка предупредила, что если там произойдет взрыв – это будет искусственная техногенная катастрофа, ужасающая по своим последствиям. Эксперт оценил последствия в случае взрыва на "Титане".

Также сообщалось, что оккупанты готовят принудительную "эвакуацию" севера Крыма.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк заявила, что подрыв "Крымского титана" коснется трех соседних стран.