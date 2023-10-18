Новая угроза со стороны РФ: Гуменюк рассказала, откуда враг может готовить удар по Украине

По состоянию на среду, 18 октября, в Черном и Азовском морях нет ракетоносителей Черноморского флота РФ, однако враг способен наносить удары ракетами морского базирования в том числе из бухт Новороссийска.

Об этом во время брифинга сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

“Общая ситуация в Черном море остается стабильной, враг продолжает находиться в том районе, который считает для себя непосредственно пока безопасным – это от восточного побережья Крыма до Новороссийска, но корабельную группировку они сейчас немного свернули. Сегодня мы фиксируем пять кораблей в Черном море и один в Азовском», — отметила она.

“В частности, вероятно, что это произошло после мощного шторма, в который они почему-то находились в открытом море и, по всей вероятности, зашли сейчас для восстановления в пункты базирования. Ракетоносители все также заведены в пункты базирования. Если вчера к вечеру оставался подводный ракетоноситель, то уже ночью зашел в пункт базирования. Но это не отменяет ракетную угрозу», — подчеркнула Гуменюк.

Она напомнила, что враг способен наносить удары ракетами морского базирования в том числе и из бухт Новороссийска. Поэтому угроза нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой.

"Генеральный штаб оценивает ракетную опасность как высокую, но при этом предупреждает, что на боевом дежурстве единиц нет и вероятность применения такого оружия все же ниже", — резюмировала руководитель объединенного прессцентра.

Напомним, 13 октября СМИ сообщили о повреждении российского корабля в Севастополе. Впоследствии стало известно о поражении российских кораблей "Павел Державин" и "Буян".

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