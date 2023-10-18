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Новая угроза со стороны РФ: Гуменюк рассказала, откуда враг может готовить удар по Украине

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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Новая угроза со стороны РФ: Гуменюк рассказала, откуда враг может готовить удар по Украине

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк

Угроза нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой.

По состоянию на среду, 18 октября, в Черном и Азовском морях нет ракетоносителей Черноморского флота РФ, однако враг способен наносить удары ракетами морского базирования в том числе из бухт Новороссийска.

Об этом во время брифинга сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

“Общая ситуация в Черном море остается стабильной, враг продолжает находиться в том районе, который считает для себя непосредственно пока безопасным – это от восточного побережья Крыма до Новороссийска, но корабельную группировку они сейчас немного свернули. Сегодня мы фиксируем пять кораблей в Черном море и один в Азовском», — отметила она.

“В частности, вероятно, что это произошло после мощного шторма, в который они почему-то находились в открытом море и, по всей вероятности, зашли сейчас для восстановления в пункты базирования. Ракетоносители все также заведены в пункты базирования. Если вчера к вечеру оставался подводный ракетоноситель, то уже ночью зашел в пункт базирования. Но это не отменяет ракетную угрозу», — подчеркнула Гуменюк.

Она напомнила, что враг способен наносить удары ракетами морского базирования в том числе и из бухт Новороссийска. Поэтому угроза нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой.

"Генеральный штаб оценивает ракетную опасность как высокую, но при этом предупреждает, что на боевом дежурстве единиц нет и вероятность применения такого оружия все же ниже", — резюмировала руководитель объединенного прессцентра.

Напомним, 13 октября СМИ сообщили о повреждении российского корабля в Севастополе. Впоследствии стало известно о поражении российских кораблей "Павел Державин" и "Буян".

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Дата публикации
Просмотры
694
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