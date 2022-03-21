Новая уловка: российские корректировщики огня в соцсетях предлагают бесплатную замену окон

Не стоит реагировать на такие сообщения и помогать врагу уничтожать украинские города.

Российские корректировщики огня прибегли к новой хитрой схеме: они предлагают жителям обстрелянных российскими захватчиками районов бесплатную замену окон, чтобы получить информацию о повреждениях.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Если вы видите в социальных сетях сообщение об Игоре или Иване, которого лично не знаете, но он предлагает бесплатно помочь с заменой выбитых оконных стекол, то будьте внимательны и проверяйте информацию. При этом "благодетель" может задавать множество вопросов о вашем доме и все что рядом", — говорится в сообщении.

Жителей Украины призвали не реагировать на такие сообщения и не помогать врагу уничтожать украинские города.

Напомним, в Волынской области контрразведка СБУ задержала гражданина Беларуси, который шпионил на иностранные спецслужбы.

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