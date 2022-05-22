Мобильное приложение в Польше для украинцев, чтобы искать работу / Фото: pixabay.com

Новая услуга для украинских беженцев: в Польше создадут приложение для поиска работы

Новая услуга для украинских беженцев: в Польше создадут приложение для поиска работы

Для украинцев, которые ищут работу в Польше, планируют создать специальное мобильное приложение. Что о нем известно – читайте в материале ТСН.ua.

Польским парламентом было принято решение о создании информационно-коммуникационной системы, которая поможет упростить украинским беженцам процесс поиска работы. Предполагается, что будет создан отдельный веб-сайт и мобильное приложение, где будут размещаться профили тех граждан Украины, которые заинтересованы в трудоустройстве в Польше.

Для использования системы украинцу нужно создать профиль сотрудника. Там будут содержаться следующие данные :

ФИО;

дата рождения;

номер PESEL;

сведения о профессиональной квалификации, образовании;

опыт работы.

Доступ к информации получат работодатели, а также те субъекты, которые предоставляют посреднические услуги между потенциальными работодателями и украинцами, которые занимаются поиском работы в Польше.

Следует обратить внимание, что для регистрации в системе украинцам нужно будет получить номер PESEL.