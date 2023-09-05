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Новая волна мобилизации в РФ и атака дронов на Москву: главные новости ночи 5 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3948
Время на прочтение
1 мин
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Новая волна мобилизации в РФ и атака дронов на Москву: главные новости ночи 5 сентября 2023 года

Мобилизация в РФ / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 5 сентября 2023:

  • Шойгу подписал приказ о новой волне мобилизации в РФ: сколько планируют набрать Читать далее –>
  • В ВСУ заявили, что Россия на второй линии обороны построила сеть подземных тоннелей Читать далее –>
  • В госдепе США прокомментировали переговоры Эрдогана с Путиным по поводу зерновой инициативы Читать далее –>
  • Московские аэропорты временно прекратили работу .
  • Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3948
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