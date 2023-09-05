Новая волна мобилизации в РФ и атака дронов на Москву: главные новости ночи 5 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 5 сентября 2023:
- Шойгу подписал приказ о новой волне мобилизации в РФ: сколько планируют набрать Читать далее –>
- В ВСУ заявили, что Россия на второй линии обороны построила сеть подземных тоннелей Читать далее –>
- В госдепе США прокомментировали переговоры Эрдогана с Путиным по поводу зерновой инициативы Читать далее –>
- Московские аэропорты временно прекратили работу .
- Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма Читать далее –>
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