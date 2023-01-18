Новая волна мобилизации в РФ нацелена на жителей Москвы: готовят рейды по предприятиям и боятся протестов

В Москве сотрудники военкоматов будут ходить по предприятиям, чтобы агитировать и запугивать людей, а с владельцев предприятий собирать "добровольные" пожертвования на армию РФ, иногда суммы таких поборов достигают нескольких миллионов рублей.

В России готовятся к новой волне мобилизации. Военные команды нацелены на жителей Москвы. Кроме этого российские власти боятся протестов, поэтому в столице РФ вводится запрет собираться группами более 20 человек.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Предполагается, что новая волна мобилизации в РФ будет сосредоточена на жителях центральных регионов. В Москве на предприятия будут ходить группы работников военкоматов для проведения агитации среди работников.

В разведке говорят, что агитационные мероприятия сопровождают моральное давление, запугивание людей. Наибольше военкомов интересуют мужчины в возрасте 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.

"Усиливается агитационная работа, направленная на иностранных граждан, в частности, мигрантов из бывших республик СССР. Мужчинам призывного возраста, обращающимся в органы власти для получения гражданства РФ, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически", — рассказывают в ГУР.

По данным разведки, владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать "добровольные" пожертвования в пользу Вооруженных сил РФ, иногда суммы таких поборов достигают нескольких миллионов рублей.

Также в Москве формируются добровольные группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров. Их задача – разгонять возможное скопление людей для предотвращения возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, "подозрительным" считаются любые группы более 20 человек.

Мобилизация в России

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат.

В украинской разведке сообщили, что президент РФ Владимир Путин планирует объявить новую волну мобилизации и набрать до 500 тыс. бойцов. Новоиспеченных оккупантов отправят в наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской области.

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