Новая волна мобилизации в РФ: немецкая разведка сообщила о резерве до миллиона россиян

Путин не будет считать потери, потому что не намерен отказываться от захвата Украины.

В России могут мобилизовать еще миллион человек, то есть дальнейший мобилизационный потенциал страны-агрессорки составляет резерв до миллиона человек, если в Кремле сочтут это необходимым.

Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам главы Федеральной разведывательной службы Германии, Москва по-прежнему не будет мириться с поражением в войне, поэтому может провести новую волну мобилизации, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

Президент России Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной и будет продолжать попытки достичь военного успеха, полагаясь на численное преимущество.

Каль отметил, что навязать Украине свою волю Кремль сможет, только послав еще больше людей на фронт – мобилизованных осенью более 300 тысяч человек может оказаться недостаточно.

"Дальнейший мобилизационный потенциал России — резерв до миллиона человек, если в Кремле сочтут это необходимым", — сказал Каль.

В то же время глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил ранее, что большинство мужчин из РФ, мобилизованных в первой волне, уже отправили на фронт.

А по состоянию на 22 февраля ВСУ уничтожили около 145 060 солдат армии РФ.

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