Новая волна мобилизации в России: эксперт оценил последствия и угрозу для Украины

Кремль новой волной мобилизации в России надеется переломить ход войны с Украиной в свою пользу. Вторая волна мобилизации может быть больше первой, когда в армию РФ, по официальным данным, призвали 300 тыс. человек. Однако от "мобиков" оккупантам сегодня проблем больше, чем пользы.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

По его словам, Путин заинтересован в том, чтобы "решить украинский вопрос гораздо раньше, чем, например, за полгода до президентских выборов-2024, потому что будет уже совсем не та ситуация, которую он хотел бы иметь".

"Но эта волна мобилизации никак не отразилась в положительном смысле на возможностях российской армии. Регулярная профессиональная российская армия уничтожена, офицеров они не могут просто набрать на улицах, младших командиров, сержантов и просто специалистов, которые могут управлять современным сложным оружием, они тоже не могут быстро подготовить. За эти два месяца они набрали мясо, которое сейчас утилизируют по некоторым направлениям, например, возле Бахмута. Но на самом деле говорить, что что-то изменилось на положительное, нельзя", — рассказал Самусь.

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Как отметил эксперт, "логично предположить, что будет еще большая волна мобилизации":

"Сейчас они выиграют немного времени ракетными ударами. Они сдерживают возможности Украины, пытаются создать гуманитарную катастрофу в Украине, переключить внимание именно на эти аспекты, а на поле боя якобы будет пауза. Я думаю, что без очередной волны мобилизации российская армия не может достичь никаких успехов. Более того – весной могут быть катастрофические процессы, которые заставят Россию отходить и бежать со всех оккупированных территорий, в том числе из Крыма".

По его словам, "мобилизация будет, это будет возможно последний шанс" для Кремля.

"Эта мобилизация может иметь два варианта: либо начнутся бунты среди мобилизованных, и они все же снесут эти попытки создания диктаторского режима, либо эти мобилизованные станут движущей силой диктатуры. Их могут вернуть домой, оказать им мощную материальную поддержку и создать новых "опричников", которые будут по регионам ездить и устанавливать новый порядок", – сказал Самусь.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты в первых месяцах 2023 года планируют провести новую мобилизацию, чтобы восполнить текущие потери на фронте.

"В первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений Российской Федерации. Кроме того, на территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия по проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Аналитики из США прогнозируют, что еще одну волну мобилизации в России объявят в декабре.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, там могут мобилизовать до 2 млн человек и даже ввести военное положение. Эксперт считает, что это было бы проблемой для украинских защитников, но некритичной.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк рассказал, что российская армия способна побеждать только "пушечным мясом", поскольку мобилизованные россияне в среднем живут одну атаку, а командиры — две атаки.

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