Новая волна мобилизации в России: эксперт указал на большую проблему оккупантов

Россия в скором времени начнет новую волну мобилизации, чтобы восполнить потери на фронте и нарастить резервы для наступления, однако перед оккупантами встала большая проблема – обеспечить пополнение припасами и оружием.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко во время всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Мобилизация, которая у них проходила с 21 сентября, имела два этапа для того, чтобы нарастить общее количество 300 тысяч. Частично эти мобилизованные уже в боях. Они прошли кое-какое обучение или имитацию, и уже на востоке воюют. Они гибнут, несут потери, соответственно, требуется постоянное доукомплектование. Для того чтобы решить этот вопрос, они будут продолжать мобилизацию", — заявил Мусиенко.

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Эксперт также отметил, что у врага есть планы создания ударной группы:

"Как минимум, одной основной и одной-двух вспомогательных для того, чтобы проводить наступление на определенных направлениях где-то в начале весны – в марте-апреле, возможно раньше. Они формируют резервы. Сейчас они на стадии обучения, затем слаживание и комплектование этих ударных групп, а потом уже резервов к ним".

Однако, по словам Мусиенко, хотя оккупанты и могут собрать людей, " вопрос с оружием все активнее дает о себе знать — с артиллерией, с тяжелым вооружением".

"Кто-то думает, что они пойдут прямо с ППШ или с автоматами и будут применять только пехоту – это нельзя исключать, но не думаю, что так будет. Поэтому они тоже ищут сейчас ресурсы. Ключевое для них – найти ресурсы под создание этих групп. Потому что людей вроде бы собрали, а где взять оружие? ” – объяснил он.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что РФ готовит новую волну мобилизации, которую могут начать уже 5 января.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнообязанным и сообщил, что в начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в России на январь-февраль планируется вторая волна мобилизации, а где-то на май-июнь – третья. По словам эксперта, к лету РФ хочет собрать 1 млн 200 тыс. военных.

В свою очередь, министр обороны Россию Сергей Шойгу 29 декабря объявил, что "мы завершили частичную мобилизацию".

Однако, по данным РосСМИ, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации.

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