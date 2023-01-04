Новая волна мобилизации в России: в ВСУ рассказали, как могут свести на нет потуги врага

Весть о новой волне мобилизации в РФ не стала неожиданностью для украинской армии.

России не поможет новая волна мобилизации, которая стартует 5 января, ведь эти потуги врага украинская армия способна свести на нет благодаря своей обученности, мотивированности и новейшему вооружению.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

Череватый отметил, что большая динамика потерь России на фронте требует обновления личного состава, и новая волна мобилизации была ожидаемой.

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"Конечно, у нас мощно работают все аналитические, разведывательные, информационные структуры. Постоянно ежесуточно проводится системный анализ на всех уровнях, и поэтому это (новая волна мобилизации – ред.) давно не было тайной", – подчеркнул представитель ВСУ.

Вместе с тем он отметил, что ВСУ способны свести на нет любые мобилизационные потуги России.

"Наша мотивированность и обученность, умноженная на новейшую западную технику – именно это может быть переломом в войне, и может свести на нет любые мобилизационные потуги врага", – сказал Череватый.

Новая волна мобилизации в РФ

Напомним, что Россия готовит новую волну мобилизации и может объявить ее уже 5 января. Об этом предупредил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Кроме того, в России планируют ввести военное положение, чтобы закрыть границы для мужчин призывного возраста. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Олексей Резников.

По оценкам экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, мобилизованные россияне "еще много бед принесут на нашу землю". Он пояснил, что призванные в российские войска действительно не являются "сверхпрофессиональными подразделениями", однако их будет очень много. Речь идет о более 300 тыс. человек, о чем заявляли в СМИ.

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