Новая волна мошенничества: как злоумышленники манипулируют семьями военнопленных

ВСУ / © Владимир Зеленский

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Координационный штаб по обращению с военнопленными предупреждает о новой волне мошеннических звонков родственникам находящихся в плену украинских защитников.

Об этом они написали в Telegram.

Неизвестные лица, называющие себя «представителями российских органов, ответственных за обмен», оказывают психологическое давление на семьи военнопленных.

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Они манипулируют доверием родственников, заставляя их посылать обращения в государственные и международные структуры и пересылать подтверждение выполнения этих действий — фото или скриншоты писем — в частные сообщения.

Мошенники также распространяют в чатах семей пропавших без вести так называемые инструкции и даже предлагают образцы обращений и список учреждений для обращений.

В Координационном штабе подчеркнули, что эти действия не имеют никакого отношения к официальным механизмам обмена военнопленных. Это очередная информационно-психологическая операция агрессора, цель которой — дестабилизация общества, посева паники и дискредитация государственных институций Украины.

Напомним, украинский военнопленный имел шрам на животе с надписью «Слава России», которую ему сделали в плену.

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Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, что это фото настоящее и сделанное врачом во время реабилитации после одного из предварительных обменов.

«К сожалению, настоящее фото. История такова. Это не из этого обмена — это один из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал — сфотографировал и выложил в сеть это свидетельство того, что проходят в плену наши защитники. Фото говорит само за себя, и очень важно, чтобы его видели не только украинцы — украинцы хорошо знают, кто такие россияне, а видел весь мир».