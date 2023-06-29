Новая война России: Жданов назвал, через сколько лет РФ может снова напасть на Украину

Россия в 2022 году внесла коррективы в свою военную доктрину в плане развития вооруженных сил.

Военный эксперт Олег Жанов считает, что Россия не откажется от своих планов захватить Украину и через 50 лет может снова попытаться напасть, когда выйдет на довоенный уровень 24 февраля 2022 года.

Такое мнение военный эксперт озвучил в эфире на своем Ютуб-канале.

По его предположениям, планы у РФ действительно таковы. Российские власти 2022 года после ведения неудачных боевых действий в Украине внесли коррективы в свою военную доктрину в плане развития вооруженных сил. В частности, приняла решение полностью перейти на дивизионно-полковую, организационно-штатную структуру.

"Сегодня, по-моему, даже самый упорный оптимист должен понимать, что возродить российскую армию до состояния на 24 февраля 2022 года в реалиях сегодняшнего дня невозможно. Это можно было бы, если Россия, допустим, завтра прекратила огонь и вывела свои войска на свою территорию, закрывшуюся железным занавесом и начала клепать танки и пулеметы. Тогда — да. Тогда в перспективе ближайших 50 лет вполне возможно они бы вышли на довоенный уровень", — отметил он.

Когда закончится война в Украине

По последним прогнозам Офиса президента, война России против Украины может закончиться раньше 2024 года. Такое мнение озвучил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк после того, как началось контрнаступление ВСУ.

По прогнозам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году. Выигрывает ее Украина. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что этот год станет переломным в войне с Россией.

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