Новая Зеландия ввела очередные санкции против России из-за дезинформации и кибератаки в Украине

Новая Зеландия ввела очередные санкции против России из-за дезинформации и кибератаки в Украине

Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против России за ее агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута объявила о новых антироссийских санкциях против дезинформации и кибератак на Украину.

Об этом говорится на сайте правительства Новой Зеландии.

"Пропагандистская машина президента Путина работает полным ходом, распространяя ложную информацию, чтобы оправдать незаконное вторжение России. Сегодняшнее объявление отражает наше полное неприятие нарратива Путина и его попытки ввести в заблуждение международное сообщество", — подчеркнула Махута.

Санкции коснутся восьми человек и организаций, причастных к кампании по дезинформации Путина, а также кибератак на Украину. Они основываются на предыдущих санкциях Новой Зеландии против пропагандистов и расширяют список, включив так называемую

"ферму троллей", представителя министерства обороны России и других.

Наная Махута подчеркнула, что наряду с военным вторжением России Путин использует цифровое пространство как оружие в своей войне против Украины.

Напомним, ранее Новая Зеландия уже ввела санкции против России. В санкционный список попали 18 финансовых организаций РФ, в частности, Центральный банк России и Фонд национального благосостояния.

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