Новая Зеландия вводит санкции против России: что вошло в список

Санкции против страны-агрессора России вводит Новая Зеландия. Коснутся они крупнейших банков РФ.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Как сообщается, в санкционный список попали 18 финансовых организаций РФ, в том числе Центральный банк России и Фонд национального благосостояния.
"Среди банков под санкциями оказались Альфа-Банк, Банк Россия, Банк "Открытие", Черноморский банк развития и реконструкции, Центральный банк России, Кредитный банк Москвы, Газпромбанк, Сбербанк и другие", — подчеркнул Андрей Ермак.
Напомним, что Литва запретила употреблять любую символику российских оккупантов. Нарушителей ждет большой штраф.
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