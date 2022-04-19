Новая Зеландия вводит санкции против России: что вошло в список

Новая Зеландия вводит санкции против России: что вошло в список

Санкции против страны-агрессора России вводит Новая Зеландия. Коснутся они крупнейших банков РФ.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщается, в санкционный список попали 18 финансовых организаций РФ, в том числе Центральный банк России и Фонд национального благосостояния.

Также читайте В США начал действовать специальный статус временной защиты для украинцев – Ермак

"Среди банков под санкциями оказались Альфа-Банк, Банк Россия, Банк "Открытие", Черноморский банк развития и реконструкции, Центральный банк России, Кредитный банк Москвы, Газпромбанк, Сбербанк и другие", — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что Литва запретила употреблять любую символику российских оккупантов. Нарушителей ждет большой штраф.

Читайте также: