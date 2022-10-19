Новейшие технологии позволяют экономить сотни снарядов: украинская арта уничтожает врага почти онлайн

Украина победит Россию в войне благодаря новейшей технике и новейшим технологиям, убеждают в этом бойцы на южном направлении и демонстрируют это на примере артиллерии.

Украинская артиллерия уничтожает врага почти онлайн, хотя раньше для этого потребовалось немало усилий и людей, говорится в ТСН.

После выстрелов артиллеристы быстро маскируют свою САУ, потому что главное спрятаться от новейших разведчиков, появившихся в этой войне. Вражеский дрон может обнаружить эту позицию в считанные минуты и тогда прилетит ответ. Война России против Украины изменила все – теперь не столь важны калибры, количество техники и численность войска, как хорошие дроны, современные компьютеры, скоростной Интернет.

За последние 8 лет изменилась даже тактика ведения боевых действий. К примеру, артиллеристы в 14-15 годах стреляли так же, как и их предшественники в конце Второй мировой войны. Стреляли по координатам и делали поправки, которые им давал корректировщик, но находился он вдали от эпицентра взрывов, поэтому получалось как-то примерно. Теперь артиллеристы стреляют четко, видя результат своей работы онлайн. Командир на псевдо «Калина» замечает, что эта новейшая система позволяет экономить ему сотни патронов. "Конечно, удобнее, потому что "птица" наблюдает сверху, она видит разрыв, куда мы попали, мы можем попасть из 3-4 снаряда точно в цель", — говорит военнослужащий ВСУ.

Попасть точно в блиндаж или подбить вражеский танк с новым оборудованием для ребят уже не проблема. Главное, чтобы цель заметили операторы дронов.

Однажды военные попросили волонтеров прислать им большой монитор, чтобы лучше искать цели. Монитор прислали, но когда военные узнали, кто его купил, чуть не расплакались – деньги передала 8-летняя девочка. "Такие истории, когда дети из мороженого откладывают, чтобы помочь армии, нашим ребятам… Знаете, мы и так уверены в победе, но когда ты видишь это, ты понимаешь, что русским не место на нашей земле и ничего у них не получится", – рассказывают бойцы.

Второклассница Виктория из Хмельницкого долго откладывала деньги себе на ролики, но когда всю сумму собрала, вдруг передумала. "Я говорю, что случилось? А она говорит, что я хочу эти деньги отдать на ВСУ, чтобы приблизить победу", — говорит мама девочки.

Вика ролики получила, профессиональные, от именитой спортсменки, а в монитор, который передала Вика, каждый день всматриваются бойцы. Они убеждены, что с новыми технологиями и такими помощниками они обязательно победят врага в этой войне.

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