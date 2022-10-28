Новейший военный инструмент: в России заговорили о создании в Украине летучих мышей и насекомых, которые будут убивать оккупантов (видео)

В России обвиняют Украину в якобы подготовке "боевых насекомых", которые будут инфицировать россиян "опасными инфекциями". В частности, речь идет о комарах, летучих мышах и птицах.
В России боятся нескольких вещей: Украины и наших "боевых насекомых", которых не существует. И это даже не шутка, как можно подумать с первого раза. О том, что в нашем государстве готовят инфицированных разными "опасными болезнями" насекомых, летучих мышей и птиц заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Видео доклада российского политика начали распространять в соцсетях.
Небензя заявляет, что РФ получила "пакет документов", в которых говорится об изучении распространения опасных инфекций из-за мигрирующих птиц. Он говорит, что крылатые могут переносить болезнь Ньюкасла.
“В составе полученных нами документов по изучению возможности распространения опасных инфекций из-за мигрирующих птиц — в частности, болезни Ньюкасла. И летучих мышей, которые могут рассматриваться как средства доставки. Во время укуса комары инфицируют людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении отмечается, что зараженный военнослужащий будет неспособен выполнять поставленные задачи. Из-за этого заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения и техника”, — сказал Небензя.
Что известно о болезни Ньюкасла
Болезнь Ньюкасла – это высококонтагиозная болезнь птиц из отряда куриных. У инфицированного человека оказываются пораженными органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и центральная нервная система.
Очень высокая эпизоотологическая опасность заболевания связана с разносом инфекции на разные континенты с птицеводческой продукцией. Поэтому болезнь Ньюкасла включена в список особо опасных заболеваний.
Что известно о биолабораториях в Украине
Кремлевские пропагандисты начали распространять новые фейки относительно "грязной бомбы" и "биологического оружия", которое якобы создают в Украине.
Свою новую дезинформационную кампанию Кремль начал в воскресенье, 23 октября, с заявления Минобороны. Затем Шойгу лично запросил телефонные переговоры с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции, в ходе которых продвигался единственный тезис – "грязная украинская ядерная бомба".
Напомним, что ударной группировки в Беларуси нет, однако Путин пытается втянуть Лукашенко в войну.
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