Недостаточная подготовка, выгорание и возраст новобранцев оказывают влияние на выживание на поле боя после призыва на военную службу.

Украинские военные, которые держат оборону в Донецкой области, жалуются на недостаточные навыки у прибывающих на фронт в последнее время новобранцев. Они якобы немотивированны и оставляют позиции после первого обстрела.

Об этом пишет Financial Times.

Журналистам удалось пообщаться с украинскими военными из нескольких подразделений, воюющих в Донецкой области. По словам одного из командиров, к его подразделению, которое держит оборону у Покровска, в рамках ротационных мероприятий недавно присоединились восемь новобранцев, но только двое из них имели боевой опыт. Остальные шесть были старше 40 лет и погибли или получили ранения в первые же дни на "нуле". Из-за таких потерь подразделение было вынуждено оставить позиции и отступить.

Другие военные из четырех бригад Сил обороны, с которыми разговаривали журналисты, жалуются, что мобилизованным не хватает мотивации и боевых навыков. Поэтому они не выдерживают реальной психологической и физической нагрузки и часто оставляют свои позиции, когда попадают под обстрел.

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Военные приводят страшную неофициальную статистику: 50-70% новобранцев в пехотных подразделениях гибнут или получают ранения в первые несколько дней после прибытия на фронт.

"Некоторые ребята замирают, потому что боятся стрелять во врага, а затем именно они оставляют позиции в мешках для трупов или тяжелоранеными", — отметил военный, чье подразделение держит оборону на Кураховском направлении.

Более того, многие новобранцы, которым удалось выжить в первых боях, самовольно покидают позиции, а другие возвращаются настолько ошеломленными и истощенными, что нуждаются в психиатрической помощи.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла заявила о недостаточной подготовке мобилизованных в Украине. По ее словам, в большинстве учебных мобилизованных центров обучают инструкторы без боевого опыта, то есть те, кто "порешал".

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