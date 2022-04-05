Новобранцы в Киеве приняли присягу: местная ТРО уже насчитывает более 30 тысяч человек

Новобранцы в Киеве приняли присягу: местная ТРО уже насчитывает более 30 тысяч человек

Они будут выполнять задачи и за пределами столицы.

Территориальная оборона пополняет свои ряды. Только в столице бойцов уже более 30 тысяч.

Об этом говорится в ТСН.

На верность Украине в Киеве присягала 19-ая рота ТРО, которая будет выполнять задачи не только в столице, но и в Киевской области, в районе действий 112-й бригады.

Среди бойцов, вступивших в ряды Вооруженных сил, есть и наши коллеги, которые в мирное время работают в "1+1 Медиа", но теперь с оружием в руках будут защищать страну.

«В мирной жизни я был юристом и адвокатом в медиа-холдинге "1+1 Медиа". Боролся против пиратства. Сейчас пришлось стать в ряды Вооруженных Сил Украины, командир 19 роты воинской части. Мы готовы выполнять какие-либо поставленные нам задачи», — говорит Антон Шадчинев.

Только в Киеве в рядах ТРО насчитывается более 30 тысяч бойцов

«Практиковала я много оружия, но с автоматом впервые в этом году работаю, до этого была снайперская винтовка. В 2014 году я ушла добровольцем. Это война за нашу свободу. Я хочу жить в свободной стране, я хочу, чтобы мой ребенок жил в свободной стране. Поэтому пока последний москаль не сдохнет, простите, никому покоя не будет», — говорит боец ТРО с позывным Варвара.

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