"Новочеркасск" был под завязку загружен: появились новые подробности уничтожения корабля РФ

В ночь на 26 декабря 2023 года в порту Феодосии временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль (БДК) России "Новочеркасск". После мощных взрывов там произошел масштабный пожар. Кроме того, происходила сильная детонация. Воздушные силы ВСУ отчитались, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами.

В Сети появились новые подробности уничтожения корабля "Новочеркасск".

Так, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пообщался с дочерью погибшей сотрудницы порта в Феодосии Надежды Толщиной и сотрудниками порта.

По их словам, большинство людей погибли не от самого удара по БДК "Новочеркасск", а от невероятно мощного взрыва судна.

Как отметили сотрудники порта Феодосии, разница во времени между взрывами была достаточной — минут десять. Сам корабль "Новочеркасск" под завязку был чем-то загружен, что по итогу и взорвалось.

По словам собеседников из порта, последние несколько месяцев "Новочеркасск" использовался "по-разному, в частности, не по прямому назначению".

На нем, в частности, в режиме повышенной секретности перевозили какие-то грузы. И в день удара БДК был чем-то загружен.

По словам свидетелей, во время атаки была команда "воздушная опасность", Надежда Толщина находилась на рабочем месте, на 4-м этаже (не ближайшее к взрыву место, ближе к КПП).

"После первого прилёта она позвонила дочери по телефону и сказала: "По нам ударили". Дочь ей рекомендовала срочно уходить. Все другие сотрудники, находившиеся в здании порта, успели успешной уйти. Надежда пожилая, была медленнее других, да еще на каблуках. Отстала от других. Через 10 мину дочь вновь позвонила матери, та ответила: "Я вышла", а потом неожиданно связь оборвалась. Как раз в этот момент и взорвался груз на БДК. Один осколок попал в женщину и она погибла у памятника Довженко", — пишет канал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТАК ЕЩЕ НЕ ВЗРЫВАЛО! Уничтожен русский военный корабль "Новочеркасск", перевозивший "Шахеды"!

ТСН.ua собрал перечень кораблей Черноморского флота, которые Россия потеряла с 24 февраля 2022 года.

Напомним, после удара по "Новочеркасску" погибли 74 вражеских моряка, еще 27 – получили ранения.

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