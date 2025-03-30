Новое большое наступление России: эксперты ISW проанализировали, хватит ли сил у Путина

Хватит ли сил у Путина для нового наступления / © ТСН.ua

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Россия хочет повлиять на ход переговоров по прекращению боевых действий, поэтому разворачивает масштабные атаки на нескольких участках фронта в Украине, но вряд ли добьется значительных успехов.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты пишут, что в последнее время наблюдались наступательные операции РФ по Лиманскому, Покровскому и Ореховскому направлениям. Также враг давит на севере Сумской области, чтобы вытеснить силы ВСУ из Курской области.

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Несмотря на значительную активизацию россияне не добились значительных успехов, в то же время украинцы проводят контратаки на Покровском и Торецком направлениях.

Аналитики сообщили, что оккупанты продвинулись по меньшей мере в трех километрах от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей на двух участках Покровского направления. Россия может продолжить давить в сторону востока Днепропетровской области, чтобы распространить хаос и страх среди жителей региона.

В ISW считают, что россияне вряд ли перебросят силы из Курской области для продвижения в сторону города Сумы. У РФ не хватает оперативных резервов для проведения масштабной операции, поскольку все имеющиеся силы задействованы на других участках фронта.

Также эксперты пишут, что у врага нет достаточно сил для операций против таких крупных городов, как Сумы, Харьков или Запорожье. Россия понесла большие потери в личном составе и технике за годы войны. Начиная с зимы 2022 года, Россия не продемонстрировала способности проводить сложные операции с одновременным наступлением на нескольких направлениях.

«Кремль пока оказался неспособен набрать достаточное количество новобранцев с помощью криптомобилизации, чтобы существенно увеличить группировку российских войск или резервы стратегического и оперативного уровня для участия в боевых действиях в Украине. Если только президент России Владимир Путин не решит провести в ближайшее время крайне непопулярный частичный призыв, что пока кажется маловероятным», — отмечается в отчете.

В открытых источниках отсутствует информация о том, что Россия проводит существенные ротации своих войск на Сумском, Харьковском или Запорожском направлениях, свидетельствующих о подготовке к возобновлению наступательных действий. В то же время эти ротации могут быть даже при условии отсутствия соответствующих сообщений в СМИ. Эксперты пишут, что, вероятно, РФ пытается продвинуться в рамках артиллерийской досягаемости Сум, Харькова и Запорожья до возможного наземного перемирия, чтобы постоянно терроризировать мирное население и проводить подготовку к наступательным операциям.

Кроме того, аналитики пишут, что Кремль может попытаться продвинуть свои войска в пределы всех достижимых украинских областей, чтобы использовать этот рычаг на переговорах.

«Это также может служить оправданием будущих требований россиян относительно уступок со стороны Украины, включая территории, которые Кремль пока официально не требует, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей», — отмечают в Институте изучения войны.

Ранее сообщалось, что ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что о подготовке России к новому наступлению в Украине в апреле-мае 2025 знали еще осенью 2024 года.

Мы ранее информировали, что ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь Белгородской области.