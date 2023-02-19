Новое большое наступление России кое в чем будет схожим с полномасштабным вторжением — военный эксперт

Точного повторения прошлогоднего полномасштабного вторжения со стороны российской армии во время нового наступления не будет. Но некоторые общие черты в действиях русских войск вероятны.

Такое мнение в эфире Апостроф TV высказал военный эксперт Тарас Жовтенко.

Аналитик согласился с оценками украинской военной разведки, отмечающей, что в этом году военные и политические условия отличаются от событий февраля 2022 года. Но, по его мнению, назначение руководителем российской оккупационной армии генерала Герасимова, стоявшего у истоков российской агрессии еще с 2014 года, указывает на то, что оккупанты будут действовать в том же русле, что и раньше.

"Хоть мы сейчас имеем дело с горячей войной, агрессией со стороны Российской Федерации против Украины, но для нынешнего российского режима эти действия вкладываются в более широкую гибридную агрессию против Украины, которая началась еще в 2014 году. Недаром они вернули на должность командующего объединенной группировкой войск генерала Герасимова, который, на самом деле, является в российских реалиях автором этого гибридного подхода в целом, и архитектором операции захвата Крыма в 2014 году, и, в конце концов, он же разрабатывал операцию 24 февраля", – объяснил эксперт.

Тарас Жовтенко отметил, что россияне будут пытаться использовать отвлекающие маневры, комбинировать усиленную активизацию боевых действий на линии фронта с массированным ракетным обстрелом гражданских объектов и гражданской инфраструктуры.

"Россияне, вероятно, постараются склонить Беларусь хотя бы к имитации угрозы с северного направления, чтобы частично достичь тех целей, которые россияне себе ставят", — спрогнозировал эксперт.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленскийсообщил, что наступление России уже началось.

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