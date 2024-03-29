Новое большое наступление России: в ISW оценили, как будет действовать враг

РФ может сосредоточить силы в любой точке линии фронта вдоль российско-украинской и белорусско-украинской границ, заставив Украину перераспределить ресурсы из других, более активных участков фронта.

Предстоящие наступательные операции России не обязательно ограничатся нынешними линиями фронта на востоке и юге Украины. Возможно, командование развернет ограниченное количество сил в некоем ранее неактивном секторе линии фронта, чтобы заставить Украину передислоцировать ее силы в этот район, потенциально создавая уязвимые места, которыми могли бы воспользоваться оккупанты.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Способность России проводить оппортунистические, но ограниченные наступательные действия вдоль украинской границы открывает ей дополнительные возможности для сдерживания украинских войск и материальных средств. Но обеспечение помощью от Запада и усилия Украины по решению проблем с живой силой ослабили последствия таких усилий врага.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил CBS, что Силы обороны государства строят укрепления и оборонные позиции вблизи Сум в ответ на сообщения о значительном наращивании российских войск в соседней Брянской области и недавних ударах по украинским населенным пунктам в этом районе.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюк недавно предупредил, что Россия проводит информационную операцию с угрозами возможного нападения на Сумскую область. В то же время глава области указал, что украинские власти не заметили никаких российских ударных группировок у границ с Сумщиной.

"ISW не наблюдал визуальных доказательств того, что российские войска сосредотачивают силы в Брянской области, готовясь к какой-либо значительной военной операции. Российские силы, вероятно, смогут провести широкомасштабную наступательную операцию только в одном направлении в ближайшие месяцы и маловероятно, что российские силы внезапно отдадут приоритет новому фронту над операционными направлениями, на которых они сосредотачивались в прошлых полутора годах в Украине", – говорится в анализе Института изучения войны.

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Там также оценили, что россияне теоретически могут выбрать сосредоточение сил в любой точке вдоль линии фронта протяженностью более 3000 км вдоль российско-украинской и белорусско-украинской границ в дополнение к линии фронта, заставив Украину ответить на эти действия путем перераспределения и без того страшных ресурсов из других, более активных участков фронта.

Как указали в ISW, похоже, Украина уже предпочитает размещение своих ограниченных ресурсов живой силы и материальных средств на критических участках линии фронта. Так что даже ограниченное перемещение войск и техники из активных зон фронта может оказаться дестабилизирующим фактором.

"Предстоящие российские наступательные операции не обязательно ограничиваются существующими линиями фронта на востоке и юге Украины, и российскому военному командованию, возможно, придется только развернуть ограниченное количество российских сил на любом ранее неактивном секторе линии фронта, чтобы заставить Украину передислоцировать необходимую живую силу и оборудование в этот район, потенциально создавая уязвимые места, которыми могли бы воспользоваться российские силы", – говорится в анализе Института.

Напомним, Зеленский предупредил о новом наступлении РФ в конце мая или июне. Президент отметил, что перед этим Украине нужно не только подготовиться, не только стабилизировать ситуацию, отметив потребность в помощи от западных партнеров.

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