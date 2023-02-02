Новое большое наступление России: в ОП сообщили об угрозе расширения географии боев

Россияне сделали ставку – все или ничего.

Существует угроза того, что РФ расширит географию боев уже весной зимой во время нового наступления на Украину для перехвата инициативы.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

"Они (российские войска – ред.) накапливают остатки сил, проводят усиленные тренировки мобилизованных, в том числе на белорусских полигонах, они стягивают со всей страны бронетехнику. У них ставка – все или ничего. После этого этапа будет понятно: кто и куда будет двигаться. Российское руководство не отказалось от намерений выиграть войну с каким-нибудь профицитом", — сказал Подоляк.

По словам советника Офиса президента, российская концепция государства и стратегические планы на год-два даже своей страны рушатся.

По его мнению, россияне будут делать максимально все, чтобы зацепиться за фиксацию любого успеха.

"Наступление будет. И сейчас уже есть усиление боевых действий Соледар-Бахмут-Авдеевка. Бои будут нарастать по мере изменения климатических условий... речь идет о ключевой битве России, чтобы перехватить инициативу и формировать военную повестку дня", — сказал Подоляк.

Отметим, что диктатор Владимир Путин, вероятно, выступит перед Федеральным собранием в канун годовщины вторжения в Украину. Кремль уже готовит методику выступления.

В то же время, украинские эксперты уверены, что глава Кремля побоится объявлять очередную волну мобилизации в России.

Читайте также: