Новое контрнаступление Украины: когда и какими силами оно начнется — The Times

Украинское контрнаступление может начаться с новой западной техникой и сформированными новыми бригадами.

Украина получит возможность начать новое масштабное контрнаступление в следующем 2025 году с новой техникой, которую она получает, и бригадами, которые она формирует.

Об этом в субботу, 5 октября, пишет издание The Times.

В издании прогнозируют, что в этом году россияне будут продолжать наступление на юго-востоке Украины, где они наконец-то взяли город-крепость Угледар, за который боролись почти два с половиной года.

"Стратегический автомобильно-железнодорожный узел Покровск может упасть этой осенью. Это медленная кровавая борьба, в которой россияне могут терять более тысячи человек в день, но они сохраняют свою динамику”, — говорится в публикации.

Российское наступление на Донбассе, по прогнозу The Times, достигнет кульминации и иссякнет, когда падет Покровск, после чего зимой будут продолжаться локальные бои, но в это время обе стороны будут заняты восстановлением сил.

Украинское контрнаступление может начаться с новой западной техникой и сформированными новыми бригадами в 2025 году.

В издании предполагают, что Украина также получит разрешение на использование американских ракет ATACMS большей дальности и британских ракет Storm Shadow против военных целей в России.

"Даже без них Киев использует свои ракеты и беспилотники в кампании против российских складов боеприпасов, которая уже дает результаты", — пишет The Times.

Кроме того, ссылаясь на первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, в издании отметили уменьшение преимущества россиян в огневой мощи: в начале года россияне могли выпустить 8 артиллерийских снарядов против 1 украинского, а в начале октября это соотношение упало лишь до 3 против 1.

The Times также отметили увеличение западного производства боеприпасов и развитие сектора оборонной промышленности.

"Напротив, российские союзники, такие как Китай, Северная Корея и Иран, ожидают, что им оплатят любую помощь, которую они оказывают, еще больше истощая казну Москвы", — подчеркнули в издании.

Напомним, ранее аналитики назвали главные ошибки, повлекшие провал контрнаступления Вооруженных сил Украины летом прошлого года.

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