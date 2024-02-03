Новое контрнаступление ВСУ: Дикий объяснил, появится ли "окно возможностей"

Глава ГУР Кирилл Буданов предположил, что новое контрнаступление ВСУ начнется весной 2024 года. По его словам, до этого времени мы выжидаем, пока у оккупантов закончится ресурс и они будут полностью истощены.

Ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в комментарии "24 Каналу" объяснил, реальн ли сценарий нового наступления армии Украины.

"Я полностью согласен с Кириллом Алексеевичем в оценке способностей россиян. У них реально нет резервов и ресурсов на то, чтобы наступать долго, даже в таком темпе, как сейчас. Мы сегодня не говорим о каких-либо стратегических прорывах, походах на Киев или Харьков. Об этом не говорится. Но даже то "ползучее" наступление, которое все же очень активно ведется на Авдеевку, Купянск, Лиман, — на это оккупантов хватит до весны", — отметил он.

По словам Дикого, весной для ВСУ действительно открывается окно возможностей. А вот воспользуемся ли им – это уже вопрос не о них. Это вопрос: будет ли у нас кому наступать и будет ли у нас нормальная поставка БК.

"Второй вопрос – это к Штатам, а первый – к нам. Если у нас действительно весной будет пополнение людей и возобновится поставка БК, то с точки зрения именно состояния нашего врага у нас не просто появится возможность наступать – у нас будет острая потребность наступать. Окна возможностей лучше не пропускать. К сожалению, у нас уже есть некоторые неприятные моменты. У нас могло быть окно возможностей добить оккупантов еще в 2022 году. Но, к сожалению, вовремя не было поставлено достаточное количество железа. Тогда это был "привет" еще не трампистам, а Джо Байдену с его чрезмерно осторожной политикой", – отметил ветеран войны.

Он также добавил, что окно возможностей закрылось после массовой мобилизации в России и началась совершенно другая война. Следующее окно действительно откроется этой весной. А вот будем ли мы готовы, определяется сейчас нашей мобилизацией и в Конгрессе США.

Напомним, у Путина сменили риторику о "достижении" РФ в войне.

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