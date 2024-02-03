Новое контрнаступление ВСУ: Дикий объяснил, появится ли "окно возможностей"

Евгений Дикий объяснил, от чего будет зависеть контрнаступление Вооруженных сил Украины.
Глава ГУР Кирилл Буданов предположил, что новое контрнаступление ВСУ начнется весной 2024 года. По его словам, до этого времени мы выжидаем, пока у оккупантов закончится ресурс и они будут полностью истощены.
Ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в комментарии "24 Каналу" объяснил, реальн ли сценарий нового наступления армии Украины.
"Я полностью согласен с Кириллом Алексеевичем в оценке способностей россиян. У них реально нет резервов и ресурсов на то, чтобы наступать долго, даже в таком темпе, как сейчас. Мы сегодня не говорим о каких-либо стратегических прорывах, походах на Киев или Харьков. Об этом не говорится. Но даже то "ползучее" наступление, которое все же очень активно ведется на Авдеевку, Купянск, Лиман, — на это оккупантов хватит до весны", — отметил он.
По словам Дикого, весной для ВСУ действительно открывается окно возможностей. А вот воспользуемся ли им – это уже вопрос не о них. Это вопрос: будет ли у нас кому наступать и будет ли у нас нормальная поставка БК.
"Второй вопрос – это к Штатам, а первый – к нам. Если у нас действительно весной будет пополнение людей и возобновится поставка БК, то с точки зрения именно состояния нашего врага у нас не просто появится возможность наступать – у нас будет острая потребность наступать. Окна возможностей лучше не пропускать. К сожалению, у нас уже есть некоторые неприятные моменты. У нас могло быть окно возможностей добить оккупантов еще в 2022 году. Но, к сожалению, вовремя не было поставлено достаточное количество железа. Тогда это был "привет" еще не трампистам, а Джо Байдену с его чрезмерно осторожной политикой", – отметил ветеран войны.
Он также добавил, что окно возможностей закрылось после массовой мобилизации в России и началась совершенно другая война. Следующее окно действительно откроется этой весной. А вот будем ли мы готовы, определяется сейчас нашей мобилизацией и в Конгрессе США.
Напомним, у Путина сменили риторику о "достижении" РФ в войне.
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