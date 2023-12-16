Новое контрнаступление ВСУ может начаться в 2024 году: СМИ узнали о планах Залужного

Отправной точкой в следующем году может стать плацдарм на левом берегу Днепра Херсонской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. Украина, скорее всего, собирает ресурсы для новых операций в 2024 году.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Издание отмечает, что у Украины есть "большие планы". Об этом свидетельствует и список вооружения, переданный украинским руководством США. В этом списке - вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

По мнению немецкого эксперта Нико Ланге, Украина пытается перейти к мобильной войне, которая так и не реализовалась во время летнего контрнаступления.

Отправной точкой новых наступательных действий, по мнению собеседника, может стать Херсонская область, поскольку Силы обороны сейчас удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, продолжая его расширять. Оттуда до "слабого места россиян", Крыма – всего 60 километров.

Напомним:

Военные лидеры США и Украины пытаются найти новую стратегию для ВСУ о ведении войны против России, рассказали украинские и американские чиновники газете NYT. Применить ее они надеются уже в начале 2024 года, и она увеличит шансы Украины на успех и поддержку стран-партнеров.

США считают, что для Украины лучше взять на вооружение стратегию "держи и строй", то есть закрепиться на нынешних территориях и наращивать производство собственного оружия в течение 2024 года. Так Украина будет более самодостаточна в вопросе вооружения и сможет дать отпор любым новым наступлениям России.

Конечная же цель состоит в том, чтобы нарастить такую мощь, которая заставит Россию к переговорам в конце следующего года или 2025 года.

Украинские же военные рассматривают стратегию, основанную на успешных ударах по Крыму. Они хотят расшатать уверенность врага, атакуя критические для российской военной машины объекты.

Мы проанализировали западные СМИ, почему украинское контрнаступление пошло не по плану и есть ли в этом виновные среди военного руководства.

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