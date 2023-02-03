Новое масштабное наступление Путина: у Зеленского оценили шансы оккупантов

В Зеленского уверены, что "большое наступление" главы Кремля Владимира Путина провалится, как и предыдущее.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Между тем незаметно начался последний месяц зимы. По плану Путина, Украина должна была быть без отопления и электричества, а украинцы требовать от правительства капитуляции. План провалился, как и предыдущие. Не удастся и план "большого наступления". А будет украинский план: деоккупация, репарации, трибунал", - говорится в сообщении политика.

Угроза нового наступления России

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские войска могут попытаться пойти в новое наступление на Украину к годовщине вторжения – около 24 февраля. Министр обороны предположил, что направлениями новой атаки, возможно, станут юг и восток.

О том, что российское наступление неизбежно, считают аналитики американского Института изучения. По их данным, вероятно, враг готовится к активизации на востоке Украины, в частности, в Луганской области. Произойти это может в ближайшие месяцы.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж предполагает, что во время нового наступления Россия будет действовать в два этапа: первый этап ожидается в феврале-марте, второй — в конце весны-начале лета.

Путин переоценил силы: новое наступление России провалится

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