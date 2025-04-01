Новое масштабное наступление России: эксперт объяснил, хватит ли у россиян сил

Есть ли у врага силы для наступления / © Associated Press

Реклама

Несмотря на сообщения СМИ о том, что Россия готовит новое большое наступление на территории Украины, у захватчиков нет для этого сил.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный.

Он заявил, что на сегодняшний день весь фронт протяженностью 2000 километров, из которых 1200 километров фронта это зона активных боевых действий.

Реклама

«Чтобы наступать на таком фронте, им нужно примерно пару миллионов именно солдат, которые будут принимать непосредственное участие в боевых действиях, атаковать. У них такого количества просто физически нет. У них, может, 200 тысяч есть максимум», - говорит Нарожный.

Аналитик отметил, что в настоящее время Россия держит на линии фронта примерно 500-600 тысяч военных, при этом непосредственное участие в боевых действиях принимает только треть из них.

«Наступление однозначно будет. Но вопрос стоит на каком направлении он более вероятен и его реальные масштабы. Я думаю, что реальные масштабы — это 50-60 тысяч, по которым они могут наступать на одном каком-то участке фронта», — считает Нарожный.

Сейчас главным вопросом является участок, на котором будут наступать захватчики. Эксперт не исключил, что это может быть Донбасс, ведь захватчики погрязли под Покровском.

«Сказать, что у них есть какие-то перспективы — я бы не говорил, что они могут как-то поменять сложившуюся там ситуацию. Направление Сумы, Харьков здесь тоже очень трудно сказать. Это вероятное направление», – отмечает Нарожный.

На этих участках можно ожидать наступления врага, сейчас ВСУ делают все возможное, чтобы сорвать планы захватчиков, в частности, этому способствует плацдарм в Курской области.

«Во-вторых, если посмотреть на то, что в Белгородской области происходит, то там тоже мероприятие на территорию РФ. Кроме того, наша авиация там уничтожает инфраструктуру. В первую очередь мосты, переправы и т.д. Это все для того, чтобы российским войскам было тяжело наступать с территории Белгородской области, граничащей с Сумской и Харьковской», – говорит собеседник.

Эксперт заявил, что, скорее всего, новое наступление россиян будет в мае, когда этому будет способствовать погода, к тому времени бои не будут иметь большого масштаба.

«Предотвратить это наступление мы не можем. То есть полностью сделать его невозможно, а остановить — да, это реально», — добавляет эксперт.

Ранее сообщалось, что эксперт прокомментировал возможность масштабного наступления РФ.

Мы ранее информировали, что эксперты ISW проанализировали, хватит ли сил у Путина для нового великого наступления .