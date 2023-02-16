Новое масштабное наступление: военный аналитик объяснил, как могут действовать оккупанты по всей линии фронта

Российские оккупанты, вероятно, не пойдут в очередное масштабное наступление на Украину. Военный эксперт предположил, что армия РФ усугубит ракетные атаки.

Возможно, противник будет пытаться атаковать с воздуха, задействовав штурмовую авиацию.

Об этом сказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

Есть ли угроза полномасштабного наступления

“Думаю, что они не пойдут в наступление, будут также использовать на небольших участках достаточно сильное, большое количество живой силы, техники, артиллерии и пробовать продвинуться по какому-то одному направлению. Чтобы наступать по всей линии фронта, у них не будет столько сил, техники. И понеся такие потери, вряд ли решатся. Скорее всего, усилят все-таки ракетные атаки", — отметил Гетьман.

Усиление ракетных атак и угроза запуска авиации

Отметим, что 16 февраля ночью доносилась воздушная тревога по всей Украине. Россияне снова атаковали ракетами запад страны. На границе сосредоточено достаточно большое количество самолетов и вертолетов.

"Возможно, будут пытаться атаковать с воздуха: вместе с ракетами запускать штурмовую авиацию, истребительную, которую могут использовать в качестве бомбардировщиков", — сказал аналитик.

По словам аналитика, враг четко видит, что не может наступать по суше, проигрывает, терпит потери.

Гетман напомнил о потерях россиян под Угледаром Донецкой области. По его словам, там ВСУ разбили 155 бригаду морской пехоты.

"Практически полностью уничтожена. Кстати, в третий раз она уже уничтожена. Там было потеряно 130 единиц техники. За несколько дней войны более 30 единиц техники было затрофеено Вооруженными силами Украины", — дополнил военный аналитик.

Будет ли штурм Одессы

Гетман не дал четкого прогноза по поводу действий врага. В то же время добавил, что на Одессу противник точно не осуществит наступление.

"Никакого десанта они взорвать не могут, они испугали недавно — сбросили бомбы на остров Змеиный, но не подведут свои корабли ближе, чем на расстояние наших потопящих "Нептунов". Поэтому не верится мне, что они смогут атаковать Одессу”, — сказал Гетьман.

Как враг будет вести себя на востоке

По словам эксперта, оккупанты, возможно, попытаются атаковать Лиман, Угледар, Времен Яр или Красную Гору, чтобы попытаться окружить Бахмут и взять его в кольцо.

В то же время Гетман сослался на предводителя ППК "Вагнер", сильно изменившего риторику.

"Он говорил, что они 5 раз захватили Соледар и 10 раз Бахмут. А сейчас он истерически рассказывает о том, что, мол, не ждите хороших новостей. Никто не будет через два-три дня брать Бахмут", — сказал аналитик.

Провокации с территории Беларуси

Север – еще один участок, где теоретически россияне могут предпринимать попытки наступления. С территории Беларуси возможны провокации. Скорее всего, это будут ракетные атаки, говорит Гетман.

“По суше они не полезут, потому что там болотистая и лесистая местность. Техника может только по небольшим дорогам пройти, которые мы заменяли, мы их хорошо контролируем, поэтому оттуда вряд ли пойдут”, — считает аналитик.

Угроза со стороны Приднестровья

Еще одна "точка напряжения" — Приднестровье, дополнил Гетман.

“Там осталось 6,5 тыс. военных РФ, из них примерно 2 тыс. – это боеспособное подразделение. Они там охраняют склады с боеприпасами, и не могут уехать ни в какую сторону. Потому что, с одной стороны, Молдова, с другой – Украина. И мы знаем, уже и президент Зеленский говорил о том, что там готовится государственный переворот или даже военный переворот, что они ужесточили пограничный контроль, потому что есть информация, что там "кадыровцы" для того, чтобы создать боевые группы и начать уличные беспорядки. Там работает наша разведка и дипломатия. Вот это точки напряжения, в принципе, по всем нашим границам”, — сказал Гетьман.

Ранее другой военный эксперт отметил, что авиация РФ представляет для Украины серьезную угрозу, однако российские войска уже потеряли почти 300 самолетов в полномасштабной войне.

В то же время западные СМИ сообщали, что Россия готовит новое наступление на Украину и стягивает к границам боевую авиацию. Пока в Пентагоне не видят признаков такого наращивания, о чем сообщил Ллойд Остин.

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