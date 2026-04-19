Новое наступление из Беларуси: военный объяснил, почему враг не сможет незаметно накопить силы

Военный о наступлении из Беларуси / © ТСН.ua

Враг не сможет незаметно создать значительную военную группировку на территории Беларуси для подготовки масштабного наступления, ведь такие действия будут зафиксированы еще на этапе их развертывания.

Об этом в эфире Эспрессо заявил офицер 3-го батальона «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» Андрей Ильенко.

«Я убежден, что главной целью любых движений врага на территории Беларуси является отвлечение наших сил. К сожалению, Беларусь является враждебной территорией и оттуда можно ожидать разных недружественных действий. Мы должны это учитывать и делаем это. Я думаю, что никаких глобальных неожиданностей быть не может», — отметил он.

По его словам, украинские силы оперативно реагируют на какие-либо подозрительные активности.

«Ведь, как только там начинаются какие-то недружественные действия, мы на это сразу реагируем. Сконцентрировать какую-либо группировку в десятки тысяч военных для того, чтобы организовать масштабное наступление так, чтобы мы этого не заметили, просто невозможно», — подчеркнул Ильенко.

Он также отметил, что вероятность прямого вовлечения Беларуси в войну против Украины остается невысокой.

«Теоретически Беларусь может быть вовлечена в войну против Украины. Я считаю, что вероятность этого очень низкая. Если же это произойдет, я убежден, что нам есть чем ответить», — сказал он.

В то же время, Ильенко предположил, что такое развитие событий может иметь серьезные последствия для белорусских властей.

«Думаю, что при таком сценарии режим Лукашенко будет уничтожен», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Белоруссии в сочетании с белорусскими подразделениями.

Мы ранее информировали, что на сегодняшний день численность белорусской армии позволяет выполнять задачи только определенного уровня.