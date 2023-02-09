Новое наступление, которого все ожидали, уже началось — Подоляк

Новое наступление россиян в Украине уже началось. Масштабные бои продолжаются на Донбассе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что оккупанты начали новое наступление.

Об этом он сказал 9 февраля в эфире телемарафона.

"Когда все ожидали наступления, это и есть то наступление, оно уже началось", — сказал Подоляк.

Он добавил, что наступление и не заканчивалось, теперь РФ лишь усиливает это давление количеством людей, отправляемых насмерть. Сегодня основные и активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях. Подоляк назвал их достаточно масштабными.

Напомним, ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий также рассказал, что новое российское наступление уже продолжается на линии Сватово — Кременная. Там враг концентрирует все свои силы.

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