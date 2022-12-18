Новое наступление на Киев станет безумным решением Кремля: военный эксперт рассказал об ошибочной тактике россиян

200 тыс воинов, которых готовят, вроде как, для взятия столицы, – не те силы, которые на это способны.

Новое наступление на Киев будет абсолютно безумным решением Кремля, учитывая военную логику.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военно-политический аналитик Юрий Фёдоров.

По его словам, чтобы взять хорошо укрепленную столицу Украины, нужно не 200 тыс. воинов, а в 2-3 раза больше.

Об этом свидетельствует опыт Второй мировой войны, ведь сколько сил требовалось для взятия больших городов и какие жертвы несла шедшая в наступление сторона.

"В течение нескольких месяцев оккупанты крайне неуспешно, по-русски, в лоб, штурмуют хоть и хорошо защищенный, но небольшой город Бахмут, используя при этом около 30 тыс человек. Для того чтобы только подойти к Киеву нужно, наверное, в 5 раз больше личного состава, а чтобы взять его, еще больше. Поэтому те 200 тыс., которые готовят вроде бы для наступления, это совсем не те силы, которыми можно брать Киев", – отметил аналитик.

Федоров подчеркнул, что в период зимнего наступления войска могут идти только по дорогам с твердым покрытием и, естественно, возникнут логистические проблемы, и армия противника может быть просто уничтожена артиллерией ВСУ.

"Поэтому если Москва попытается еще раз организовать наступление на Киев, то оно провалится сто процентов", — сказал военный аналитик.

В Белом доме пока не видят признаков повторного наступления россиян на Киев, но внимательно следят за действиями россиян.

В то же время экскомандующий сухопутными войсками Республики Польша рассказал, что российская армия восстанавливает боевые возможности благодаря сотрудничеству с другими странами.

Также в контексте наступления РФ может рассматривать направление Белоруссии.

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