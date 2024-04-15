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Новое наступление РФ: Буданов рассказал, когда активизируются оккупанты

Новое наступление РФ: Буданов рассказал, когда активизируются оккупанты

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Коллаж ТСН.ua

Кирилл Буданов отметил, что без помощи Украине будет катастрофически тяжело.

Российские оккупанты планируют активизацию боевых действий на конец мая – начало июня.

Об этом в интервью немецкому изданию DasErste.de сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, ВСУ будут "относительно хорошо подготовлены к этому, а потом увидим, что будет дальше".

"Без помощи нам будет катастрофически тяжело. Но, во-первых, эта помощь поступает, хотя и не в достаточном количестве. А, во-вторых, она будет двигаться вперед", – отметил Буданов.

Напомним, в статье издания Financial Times говорится, что Россия может пойти в наступление в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Кроме того, не исключены штурм в направлении Харькова или даже попытка захватить Киев.

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