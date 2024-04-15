Новое наступление РФ: Буданов рассказал, когда активизируются оккупанты

Кирилл Буданов отметил, что без помощи Украине будет катастрофически тяжело.

Российские оккупанты планируют активизацию боевых действий на конец мая – начало июня.

Об этом в интервью немецкому изданию DasErste.de сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, ВСУ будут "относительно хорошо подготовлены к этому, а потом увидим, что будет дальше".

"Без помощи нам будет катастрофически тяжело. Но, во-первых, эта помощь поступает, хотя и не в достаточном количестве. А, во-вторых, она будет двигаться вперед", – отметил Буданов.

Напомним, в статье издания Financial Times говорится, что Россия может пойти в наступление в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Кроме того, не исключены штурм в направлении Харькова или даже попытка захватить Киев.

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