Новое наступление РФ на Харьков: эксперт рассказал, может ли оно быть успешным

Российская армия способна только вести боевые действия тактического характера на границе с Харьковской областью.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил военный эксперт Петр Черник.

"От безумных можно ожидать чего угодно. Человеческий потенциал у них достаточно большой. Они официально декларируют мобилизационный ресурс от 1,5 до 3 млн человек, а есть специалисты, которые считают, что до 7 млн могут дать автомат Калашникова или старое ружье Мосина 1891 года разработки, саперную лопатку, несколько гранат, горстку сухарей, одеть в кирзаки и ватники, как "деды воевали", и бросить все это на нашу заминированную территорию они могут. Шарпать врага — это бесконечная задача в любой войне. Однако обеспечить даже 20-тысячный корпус полноценной техникой и артиллерией по штатному комплекту они точно не смогут", — сказал он.

Напомним:

Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 9 января сообщили, что в России заговорили о широкомасштабной наступательной операции на Харьковщине для создания 15-километровой "буферной зоны".

Эксперты считают, что призывы к широкомасштабному наступлению на Харьков — хитрый маневр россиян, чтобы отвлечь украинские силы от возможного вмешательства на Купянском направлении.

5 января западные СМИ писали, что ВС РФ могут начать новое наступление под Харьковом в середине января. По словам журналистов, целями недавних воздушных атак оккупантов были как гражданские здания, так и рассматриваемые военные позиции "как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

Что известно о возможности повторного наступления РФ на Украину

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что российские войска могут попытаться осуществить масштабное наступление на Украину в январе-феврале. По его словам, об этом может свидетельствовать подготовка российских призывников, перебрасывание техники и ряд других признаков.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также отметил, что у него нет сомнений, что "военные РФ снова пойдут на Киев". По его словам, стратегическая задача Украины — подготовиться к обострению войны, которое может произойти в конце января или весной.

Институт изучения войны сообщил, что российское военно-политическое руководство формирует условия для проведения наступления в ближайшие месяцы.

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